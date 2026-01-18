Какой будет ситуация с 19 по 25 января?

И хотя при активной роли Нацбанка курсовые изменения будут минимальными, период "ежедневных сюрпризов" будет продолжаться. Детали рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой.

Смотрите также Доллар и евро бьют рекорды: взлетит ли их цена до 45 и 55 гривен и стоит ли сегодня покупать валюту

По словам эксперта, курсы доллара и евро могут расти (чаще всего в пределах 30 копеек), но и так же быстро снижаться в течение периода с 19 по 25 января, ведь регулятор оперативно будет сглаживать чрезмерный спрос.

С декабря 2025 года динамика ежедневных торгов остается изменчивой – рост подпитывает спрос, а снижение преимущественно обеспечивают валютные интервенции. Кроме того, в конце января – начале февраля рынок ожидает появление экспортеров агропродукции, которые будут продавать валютный избыток, усиливая предложение.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Курс евро будет формироваться на основе мировых торгов пары доллар-евро: в конце января соотношение этих валют сохранится на уровне 1,16 – 1,18, поэтому мы не ожидаем какого-то существенного "рывка" стоимости евровалюты.

Также он напомнил, что ни доллару, ни евро не угрожают системные "обвалы". Обе валюты остаются мировыми, одновременно доля доллара в мировом капитале составляет более 60%.

Связь межбанка и наличного сегмента на валютном рынке также сохранится: наличный курс и в дальнейшем будет формироваться по итогам торгов на межбанке.

Колебания курса будут происходить в пределах режима "управляемой гибкости" – со стабильно небольшой разницей между курсами покупки и продажи как на межбанке, так и в наличном сегменте.

Интересно! В конце января спрос может постепенно снижаться из-за старта сезона налоговых платежей, поэтому предложение валюты будет выглядеть ощутимее, чем в конце декабря. По текущим оценкам, во второй половине января – начале февраля спрос будет превышать предложение лишь на 7 – 10%.

В целом можно сказать, что рынок медленно заходит в сезон относительного покоя, что без сомнений должно сказаться на курсах валют,

– подытожил банкир.

С одной стороны, регулятор может несколько ослабить контроль за балансом спроса и предложения из-за сезонного выравнивания рынка.

С другой – немотивированные курсовые изменения, которые могут зависеть от экономических показателей, маловероятны. Поэтому в течение недели "сенсаций" в ежедневных новостях с валютного рынка станет заметно меньше.

Характеристики рынка с 19 по 25 января:

Коридоры валютных колебаний : на межбанке 42,6 – 43,6 гривны за доллар и 49 – 50,5 гривны за евро; на наличном рынке 42,8 – 43,5 гривны за доллар и 49 – 50,5 гривны за евро.

Ежедневные курсовые колебания : на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны; в комбанках до 0,1 – 0,2 гривны; в обменных пунктах до 0,3 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи : на межбанке – до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны на доллар и до 0,8 – 1 гривны на евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны на доллар и до 1 – 1,3 гривны на евро.

Разница курсов покупки : в коммерческих банках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах - от 0,3 до 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро.

Разница курсов продажи : в коммерческих банках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах - от 0,3 до 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – от 0,1 до 0,15 гривны.

Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Напомним, Нацбанк уже установил официальный курс валют на понедельник, 19 января. Доллар подорожал на 2 копейки до нового исторического максимума – 43,41 гривны, а евро остался на уровне 50,43 гривны.