Чи буде ринок валют без змін: прогноз курсу долара та євро

Наступного тижня швидше за все ринок буде перебувати у стабільному стані. На це впливатиме ряд факторів, зокрема й сезонний фактор. Таким чином, максимально можливий показник долара США не перевищить 42 гривні.

Чи буде ринок валют стабільним

Як зазначив для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на ринку досі діє режим керованої гнучкості, а отже це унеможливлює різкі курсові стрибки, стабілізує попит і пропозицію.

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Крім того, вжиті монетарні заходи на підтримку міцності гривні та притишення зростання цін позначаться на курсових коливаннях.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Нагадаю, що протягом січня – лютого офіційний курс долара знизився в середньому на 1,4% – з 42,02 гривні до 41,43 гривні за долар.

Банкір додає, що крім вище зазначених чинників, є ще фактори впливу, які також вплинуть на стійкість ринку валют:

Сезонний фактор підвищеної пропозиції;

Напередодні посівної аграрії реалізовуватимуть валюту, що дасть змогу Нацбанку знизити обсяг валютних інтервенцій. Очікується, що обсяг інтервенцій не перевищить 800 мільйонів доларів на тиждень.

Кілька тижнів поспіль різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку буде мінімальною, а інколи готівкові курси можуть бути навіть трохи нижчими за безготівкові;

Курс долара на світових ринках вже знизився на 0,5%, що також згодом матиме свій вплив на українські курсові показники;

Торгівельні війни, затіяні Дональдом Трампом, лише посилюватимуть внутрішню інфляцію в США і як наслідок можна очікувати певне просідання курсу цієї валюти,

– додає Лєсовий.

Натомість, як зазначають міжнародні експерти, курс євро, якщо раптом США не запровадить нові мита проти країн Євросоюзу, може дещо зрости.

Всупереч міжнародним подіям, що пов'язані з питаннями стратегічного партнерства України та США та шляхів встановлення стійкого та непорушного миру, їх вплив на валютний ринок буде скоріше пасивним.

Яким буде долар та євро з 17 по 23 березня

Коридори валютних коливань: 41,40 – 42 гривні за долар та 44,50 – 45,50 гривні за євро (на міжбанку) та 41,40 – 42 гривні за долар та 44,50 – 45,50 гривні за євро (на готівковому ринку).

41,40 – 42 гривні за долар та 44,50 – 45,50 гривні за євро (на міжбанку) та 41,40 – 42 гривні за долар та 44,50 – 45,50 гривні за євро (на готівковому ринку). Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні.

міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,20 гривні за євро, комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні на долар, до 0,80 – 1 гривні на євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривні на долар, до 1 – 1,30 гривні на євро.

міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,20 гривні за євро, комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні на долар, до 0,80 – 1 гривні на євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривні на долар, до 1 – 1,30 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 за євро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 за євро. Різниця курсів продажу: комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро.

комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0 гривень.

– 0 гривень. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Підсумовуючи Тарас Лєсовий зауважує, що за всіма ознаками валютний ринок залишатиметься досить міцним і стійким, а поточні курсові зміни будуть досить прогнозованими.