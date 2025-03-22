Курс весною та на початку літа: що прогнозують щодо долара

Очікується, що у другому кварталі ситуація на валютному ринку буде стабільною. Заходи НБУ, що впливають на міцність гривні, знизять попит на валюту, а це може вплинути на обсяг валютних інтервенцій для балансу між попитом та пропозицією.

Яким буде курс весною та на початку літа

Як розповідає голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов, у другому кварталі 2025 року ситуація на валютному ринку буде більш-менш прогнозованою, передає 24 Канал.

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На думку банкіра, Нацбанк пильнуватиме за ринком, а поточні курсові коливання можуть бути мінімізовані внаслідок вжитих монетарних заходів разом з чинною стратегією керованої гнучкості.

Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Крім цього, важливим фактором, що може позначитися на валютному ринку, є ще коливання курсу долара США разом з підвищенням ролі інших надійних валют (швейцарського франка чи британського фунта стерлінгів) та ситуативна переорієнтація інвесторів на ринок дорогоцінних металів, ціни на якому досягли історичних максимумів.

Мамедов додає, що запровадження нових мит США може вплинути на ослаблення долара, однак системний обвал американській валюті не загрожує, як і євро.

Таким чином, у другому кварталі коридор валютних змін офіційного курсу може складати в середньому 41,80 – 42,80 гривні за долар.

Наразі важко прогнозувати ситуацію на фронті та перспективи завершення війни. Крім того, підступність ворога безмежна, що неабияк ускладнює аналіз заподіяної шкоди для суспільства, економіки, інфраструктури тощо,

– додає банкір.

Попри це наразі відсутні причини, які б могли змусити українців стрімголов бігти й скуповувати долари чи євро.