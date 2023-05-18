Буде стабільним чи летітиме вниз: чого чекати від курсу долара на початку літа

Найближчим часом в Україні не очікується різких змін готівкового курсу долара. Разом з тим економісти прогнозують, що валюта поступово рухатиметься в бік офіційного курсу.

Що буде з курсом на початку літа

Як розповів 24 Каналу економіст Олег Гетман, до кінця травня значних коливань готівкового долара не буде. Максимум – 1 гривня в різні боки. Таким чином, зазначив він, курс встановиться на рівні 36,6 гривні за долар.

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Олег Гетман Фахівець Економічної експертної платформи Долар буде стабільний. Я не бачу зараз якихось передумов для шаленого стрибка – немає жодних факторів, які б таке спровокували. Тому, на мою думку, готівковий курс знаходитиметься на тих же показниках, які є зараз, плюс-мінус 1 гривня в різні боки.

Долар дешевшатиме

Водночас, підкреслив економіст, чітко прослідковується тенденція до зниження готівкового курсу долара. За очікуваннями, він зрівняється з офіційним в 36,56 гривні.

Такої ж думки дотримується й банкірка Анна Золотько. Втім, зауважує вона, динаміка руху готівкового курсу до офіційного буде дуже незначною.

Однією з ключових причин цього процесу вона називає "великий системний держбанк", в якого, вочевидь, є можливість забезпечити повне завантаження дозволеного ліміту продажу готівкової валюти населенню.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Іншими словами, загальна ситуація спонукає стабілізацію курсу і не дає можливості спекулятивно налаштованим учасникам ринку розхитати курс хоча б в обмеженому діапазоні.

Який актуальний курс

Станом на ранок 18 травня готівковий курс долара в Україні встановився на рівні 37,25 гривні в продажу та 37,7 гривні в купівлі. Це на 5 копійок дешевше, ніж було днем раніше – при чому, як в купівлі, так і в продажу.

Баки сьогодні продають долар в середньому за 37,25 гривні, а купують за 37,7 гривні.

сьогодні продають долар в середньому за 37,25 гривні, а купують за 37,7 гривні. Обмінники – купують по 37,2 гривні, продають – по 37,57 гривні.

– купують по 37,2 гривні, продають – по 37,57 гривні. На чорному ринку – купують по 37,4 гривні, продають – за 37,5 гривні.

Попит на валюту може впасти

Зі свого боку, економічний експерт Борис Кушнірук розповів 24 Каналу, що попит на американську валюту найближчим часом може скоротитись. Причиною цього він називає імовірне зростання цін на пальне внаслідок повернення з 1 липня 20% ПДВ.

Борис Кушнірук Економічний експерт Усе пальне ми імпортуємо. Якщо воно внаслідок оподаткування зросте в ціні, то попит на нього може скоротитися. Відповідно, попит на валюту, яка необхідна для придбання нафтопродукту, теж скоротиться.

Зверніть увагу! Економіст Олег Гетман підкреслює, яким курс буде влітку, нині складно. Адже на нього значно впливатимуть надання Україні міжнародної допомоги та події на фронті.