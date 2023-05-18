Что будет с курсом в начале лета
Как рассказал 24 Каналу экономист Олег Гетман, к концу мая значительные колебания наличного доллара не будет. Максимум – 1 гривна в разные стороны. Таким образом, отметил он, курс установится на уровне 36,6 гривны за доллар.
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Доллар будет стабилен. Я не вижу сейчас каких-то предпосылок для бешеного скачка – нет никаких факторов, которые бы это спровоцировали. Поэтому, по моему мнению, наличный курс будет находиться на тех же показателях, которые есть сейчас, плюс-минус 1 гривна в разные стороны.
Доллар будет дешеветь
В то же время, подчеркнул экономист, отчетливо прослеживается тенденция к снижению наличного курса доллара. По ожиданиям, он сравнится с официальным в 36,56 гривны.
Такого же мнения придерживается и банкирша Анна Золотько. Впрочем, отмечает она, динамика движения наличного курса к официальному будет очень незначительной.
Одной из ключевых причин этого процесса она называет "большой системный госбанк", у которого, очевидно, есть возможность обеспечить полную загрузку разрешенного лимита продаж наличной валюты населению.
Иными словами, общая ситуация побуждает стабилизацию курса и не дает возможности спекулятивно настроенным участникам рынка расшатать курс хотя бы в ограниченном диапазоне.
Какой актуальный курс
По состоянию на утро 18 мая наличный курс доллара в Украине установился на уровне 37,25 грн в продаже и 37,7 грн в покупке. Это на 5 копеек дешевле, чем было днем раньше – при чем как в покупке, так и в продаже.
- Баки сегодня продают доллар в среднем за 37,25 гривны, а покупают за 37,7 гривны.
- Обменники – покупают по 37,2 гривны, продают – по 37,57 гривны.
- На черном рынке – покупают по 37,40 гривны, продают – по 37,5 гривны.
Спрос на валюту может упасть
Со своей стороны, экономический эксперт Борис Кушнирук рассказал 24 Каналу, что спрос на американскую валюту в ближайшее время может сократиться. Причиной этого он называет возможный рост цен на топливо в результате возвращения с 1 июля 20% НДС.
Все горючее мы импортируем. Если оно вследствие налогообложения вырастет в цене, спрос на него может сократиться. Соответственно, спрос на валюту, необходимую для приобретения нефтепродукта, тоже сократится.