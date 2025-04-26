Курс долара на початку травня: чи прогнозується стабільність

У перший тиждень травня прогнозується стабільність на ринку валют в Україні. Водночас фактори впливу на валюту залишаються. Крім того, від початку року офіційний курс долара щодо гривні опустився.

Який курс спрогнозували наступного тижня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що на 1 травня офіційний курс може бути в межах 41,20 – 41,60 гривні.

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Відтак, якщо порівняти з офіційним курсом на початку року, коли він становив 42,02 гривні за долар, то можна очікувати, що за підсумками 4 місяців року курс може втратити 1,5% – 1%.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Важливо також зазначити, що економічні чинники, як і раніше, домінуватимуть, а це зростання експорту, розвиток промисловості, посівна тощо.

Протягом останніх кількох тижнів "Фактор Трампа" не сильно впливає на український валютний ринок.

Те саме стосується низки воєнних чинників – від динаміки обстрілів, ситуації на фронті до очікування перемир'я.

Розуміємо, що ці чинники можуть працювати переважно в купі з економічними факторами, а не окремо,

– каже Лєсовий.

Важливо! З 28 квітня по 4 травня на міжбанку курс долара буде на рівні 41,20 – 41,60 гривні, на готівковий ринок – 41,20 – 41,60 гривні.