Майже штиль: як змінився курс долара за добу

Станом на ранок 11 травня долар лише несуттєво зріс у ціні в банках та на чорному ринку. А от європейська валюта за добу майже не змінилася, тільки в обмінниках зросла на максимум 9 копійок.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 11 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,40 гривні (+5 копійок проти 10 травня), а купити за 37,80 (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 41 гривню (без змін), а продають в середньому за 41,60 гривні (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,50 гривні (-3 копійки), а продають – за 37,88 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(-3 копійки), а продають – за (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,25 гривні (+9 копійки), а продаж – 41,60 гривні (+6 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,70 гривні (+3 копійки), а продаж – 37,77 гривні (+1 копійка).

(+3 копійки), а продаж – (+1 копійка). Євро купують по 41,38 гривні (без змін), а продають за 41,50 гривні (без змін).

Однієї думки немає: що буде з доларом до кінця травня

Про це заявила голова Ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова. Вона розповідає, що курс долара може сягнути 40 гривень.

Зокрема, повернення до довоєнної системи оподаткування пального призведе до його імпорту в Україну за так званими "старими цінами". Я взяла б на себе сміливість спрогнозувати, що ми побачимо готівковий курс долара на рівні січня, тобто на рівні орієнтовно 40 гривень за долар,

– додає Олена Коробкова.

Водночас директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин каже, що курс триматиметься того ж рівня, що й зараз.

Думаю, протягом місяця ми побачимо, що курс рухатиметься приблизно у тих межах, в яких є на сьогоднішній момент. Тобто десь на рівні 38, максимум – 39 гривень за долар, але, думаю, буде менше. У таких межах, в яких зараз рухається, він і залишатиметься,

– пояснює експерт.

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