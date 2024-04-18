Долар понад 50: чи може курс в Україні злетіти вдвічі і коли

Впродовж цього року очікується, що курс американської валюти може коливатися. Йдеться про діапазон від 38 до 41 гривні за валюту. Втім, найцікавіше те, що до 2029 року вартість може піднятися до рекордного показника – понад 50 гривень.

Курс у 54 гривні можливий

Цікаво, що на наступні 5 років МВФ прогнозує поступове зростання курсу долара до гривні. Отже, у 2024 році очікується, що середньорічний курс буде на рівні 41 гривні, у 2025 році – це 45,8 гривні, а до 2029 році може сягнути вже 54 гривень за валюту.

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Як розповідає 24 Каналу експерт Данило Монін, МВФ ніколи не озвучує курс гривні на перспективу. Але його іноді можна вирахувати за іншими параметрами.

Данило Монін Економіст Що стосується 2029 року, то курс у 54 гривні цілком може стати реальністю.

Тож у такому випадку ціни у гривнях зростатимуть, а що стосується цін на нерухомість – це залежатиме від повоєнного часу, тобто чи будуть інвестиції у відновлення, чи повернуться люди, або ж чи буде територія – сірою зоною.

Якого долара варто чекати цьогоріч

На думку Данила Моніна, якщо все-таки буде сіра зона, тодіВін порівнює таку ситуацію із подіями, які відбувалися з цінами в Донецьку після 2014 року.

Монін пояснює, що на сьогодні курс в руках Національного банку, тому ціна може бути на будь-якому рівні. Втім, на думку економіста, діапазон, найімовірніше, буде в межах 38 – 41 гривні.

Станом на 18 квітня, за даними НБУ, офіційний курс долара становить 39,54 гривні.

Якщо США дасть фінансування, то грошей Україні вистачатиме, щоб тримати курс і щоб закрити бюджет,

– зауважує Данило Монін.

Невтішним залишається той факт, що у випадку, коли США не проголосують за фінансову допомогу Україні, то є ймовірність ослаблення курсу гривні.

Чи варто зараз купувати валюту

Якщо голосування все ж таки буде на користь України, тоді в рамках боротьби з інфляцією НБУ може зміцнити гривню до 38 гривні. Оскільки зараз інфляція рекордно низька, регулятор має резерв проводити керовану девальвацію гривні.

Експерт наголошує на тому, що валюту можна купувати у будь-який період. Йдеться навіть про період перед Великоднем. Експерт пояснює, що це через те, що стратегічно курс девальвуватиме.

Як тільки фінансова допомога зменшуватиметься – так процеси девальвації збільшуватимуться,

– розповідає Монін.

Загалом, на думку експерта, на 2024 рік за курсом гривні очікування оптимістичні.