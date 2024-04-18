Доллар больше 50: может ли курс в Украине взлететь вдвое и когда

В течение этого года ожидается, что курс американской валюты может колебаться. Речь идет о диапазоне от 38 до 41 гривны за валюту. Впрочем, самое интересное то, что к 2029 году стоимость может подняться до рекордного показателя – более 50 гривен.

Курс в 54 гривны возможен

Интересно, что на следующие 5 лет МВФ прогнозирует постепенный рост курса доллара к гривне. Таким образом, в 2024 году ожидается, что среднегодовой курс будет на уровне 41 гривны, в 2025 году – это 45,8 гривны, а к 2029 году может достичь уже 54 гривен за валюту.

Читайте также Прогноз курса доллара на год: что говорит украинский бизнес

Как рассказывает 24 Каналу эксперт Даниил Монин, МВФ никогда не озвучивает курс гривны на перспективу. Но его иногда можно вычислить по другим параметрам.

Даниил Монин Экономист Что касается 2029 года, то курс в 54 гривны вполне может стать реальностью.

Поэтому в таком случае цены в гривнах будут расти, а что касается цен на недвижимость – это будет зависеть от послевоенного времени, то есть будут ли инвестиции в восстановление, вернутся ли люди, а также будет ли территория – серой зоной.

Какого доллара стоит ждать в этом году

По мнению Даниила Монина, если все-таки будет серая зона, тогдаОн сравнивает такую ситуацию с событиями, которые происходили с ценами в Донецке после 2014 года.

Монин объясняет, что сегодня курс в руках Национального банка, поэтому цена может быть на любом уровне. Впрочем, по мнению экономиста, диапазон, скорее всего, будет в пределах 38 – 41 гривны.

По состоянию на 18 апреля, по данным НБУ, официальный курс доллара составляет 39,54 гривны.

Если США даст финансирование, то денег Украине будет хватать, чтобы держать курс и чтобы закрыть бюджет,

– замечает Даниил Монин.

Неутешительным остается тот факт, что в случае, когда США не проголосуют за финансовую помощь Украине, то есть вероятность ослабления курса гривны.

Стоит ли сейчас покупать валюту

Если голосование все же будет в пользу Украины, тогда в рамках борьбы с инфляцией НБУ может укрепить гривну до 38 гривны. Поскольку сейчас инфляция рекордно низкая, регулятор имеет резерв проводить управляемую девальвацию гривны.

Эксперт отмечает, что валюту можно покупать в любой период. Речь идет даже о периоде перед Пасхой. Эксперт объясняет, что это из-за того, что стратегически курс будет девальвировать.

Как только финансовая помощь будет уменьшаться – так процессы девальвации будут увеличиваться,

– рассказывает Монин.

В целом, по мнению эксперта, на 2024 год по курсу гривны ожидания оптимистичные.