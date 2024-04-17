Курс доллара в течение года

Бизнес ожидал, что в IV квартале 2023 года курс будет на уровне – 40,06 гривны за доллар, а также:

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  • в III квартале – 40 гривен
  • во II квартале – 40,43 гривны.

Сейчас доля опрошенных, которые считают, что в течение года обменный курс национальной валюты не будет больше 40 гривен – 46%. Несмотря на это выросла доля респондентов, которые ожидают колебания на уровне – 40,1 – 44 гривны за доллар.

Курс доллара 17 апреля

За день курс доллара во всех финучреждениях продемонстрировал тенденция к росту. Темпы колеблются от 5 до 14 копеек.

  • В банках: покупка – 39,35 гривны, продажа – 39,85 гривны 39 85 гривны;
  • В обменниках: покупка – 39,45 гривны, продажа – 39,85 гривны;
  • На черном рынке: покупка – 39,68 гривны, продажа – 39,80 гривны.