Курс доллара в течение года

Бизнес ожидал, что в IV квартале 2023 года курс будет на уровне – 40,06 гривны за доллар, а также:

Читайте также Доллар зафиксировал новые максимумы на рынке: почему валюта США стремительно дорожает

в III квартале – 40 гривен

во II квартале – 40,43 гривны.

Сейчас доля опрошенных, которые считают, что в течение года обменный курс национальной валюты не будет больше 40 гривен – 46%. Несмотря на это выросла доля респондентов, которые ожидают колебания на уровне – 40,1 – 44 гривны за доллар.

Обратите внимание! Опрос за I квартал 2024 года проводился с 31 января по 27 февраля 2024 года. В опросе приняло участие 661 предприятие из 21 региона страны.

Курс доллара 17 апреля

За день курс доллара во всех финучреждениях продемонстрировал тенденция к росту. Темпы колеблются от 5 до 14 копеек.