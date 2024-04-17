Курс долара протягом року

Бізнес очікував, що в IV кварталі 2023 року курс буде на рівні – 40,06 гривні за долар, а також:

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у III кварталі – 40 гривень

у II кварталі – 40,43 гривні.

Нині частка опитаних, які вважають, що протягом року обмінний курс національної валюти не буде більшим за 40 гривень – 46%. Попри це зросла частка респондентів, які очікують коливання на рівні – 40,1 – 44 гривні за долар.

Зауважте! Опитування за І квартал 2024 року проводилося з 31 січня до 27 лютого 2024 року. В опитуванні взяло участь 661 підприємство із 21 регіону країни.

Курс долара 17 квітня

За день курс долара у всіх фінустановах продемонстрував тенденція до зростання. Темпи коливаються від 5 до 14 копійок.