Курс долара протягом року
Бізнес очікував, що в IV кварталі 2023 року курс буде на рівні – 40,06 гривні за долар, а також:
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- у III кварталі – 40 гривень
- у II кварталі – 40,43 гривні.
Нині частка опитаних, які вважають, що протягом року обмінний курс національної валюти не буде більшим за 40 гривень – 46%. Попри це зросла частка респондентів, які очікують коливання на рівні – 40,1 – 44 гривні за долар.
Курс долара 17 квітня
За день курс долара у всіх фінустановах продемонстрував тенденція до зростання. Темпи коливаються від 5 до 14 копійок.
- У банках: купівля – 39,35 гривні, продаж – 39,85 гривні;
- В обмінниках: купівля – 39,45 гривні, продаж – 39,85 гривні;
- На чорному ринку: купівля – 39,68 гривні, продаж – 39,80 гривні.