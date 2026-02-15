Чи знизиться "градус напруги": банкір розповів, яким буде курс долара в середині лютого

У середині місяця ситуація на валютному ринку загалом залишатиметься в руслі тенденцій кінця січня – початку лютого. Курс долара час від часу може перетинати позначку в 43 гривні.

Якою буде ситуація з 16 по 22 лютого?

Це свідчитиме про відносну стабільність і менші коливання американської валюти як на міжбанку, так і на готівковому ринку. Деталі розповів 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Насамперед у період сплати податків на ринку зазвичай з'являється більше валюти. Уже з другої половини січня агрохолдинги діяли досить активно, що й підтримувало зростання пропозиції.

Ще один чинник відносної стабільності долара – режим "керованої гнучкості", що допомагає тримати баланс між попитом і пропозицією.

Нацбанк як головний гравець ринку може трохи зменшити свою присутність. Очікується, що обсяг валютних інтервенцій суттєво скоротиться й не перевищуватиме 500 мільйонів доларів на тиждень.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тобто надмірний тиск на курсові показники навряд чи можливий. Отже, хвилюватися за курс долара не варто.

Чи буде девальвація долара?

Натомість курс євро, як і раніше, залежатиме від того, як він торгується у парі з доларом на світових ринках. Ситуація доволі мінлива – уже кілька тижнів у світі спостерігають зниження вартості американської валюти через:

суперечку Дональда Трампа з Федеральною резервною системою;

чергові американські митні "кульбіти";

загострення економічних і політичних взаємин між США та ЄС;

потенційні воєнні загрози на Близькому Сході;

поведінку потужних інвесторів.

І хоча євро помітно зміцнив свої позиції, істотних змін у співвідношенні цих валют не прогнозують. Очікується, що воно залишатиметься в межах 1,18 – 1,2.

До того ж банкір зауважив, що ослаблення долара ще не означає тотальну девальвацію. Він залишається світовою валютою, у якій тримається близько 60% капіталу.

Цікаво! Наразі через постійну невизначеність і побоювання за свої активи великі інвестори диверсифікують ризики, зокрема переводять частину капіталу в дорогоцінні метали та інші валюти, як-от євро. Світовий ринок "штормить", однак прямих загроз для руйнації валютного ринку немає.

Усупереч досить важким зимовим обставинам, пов'язаними з енерготерором та станом економіки, ситуація на валютному ринку залишатиметься до міри прогнозованою. І найголовніше – очікується поступове зниження градуса напруги,

– резюмував експерт.

Характеристики ринку з 16 по 22 лютого:

Коридори валютних коливань : на міжбанку 42,75 – 43,25 гривні за долар і 50 – 52 гривень за євро; на готівковому ринку 42,5 – 43,5 гривні за долар і 50 – 52 гривень за євро.

Щоденні курсові коливання : на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні, у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні, в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу : на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

Різниця курсів купівлі : у комерційних банках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

Різниця курсів продажу : у комерційних банках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Нагадаємо, Нацбанк уже встановив курс валют на понеділок, 16 лютого. Долар коштуватиме 43,10 гривні, тоді як євро – 50,12 гривні.