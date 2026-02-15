Чи знизиться "градус напруги": банкір розповів, яким буде курс долара в середині лютого
- Курс долара в середині лютого може перетинати позначку в 43 гривні, але в умовах відносної стабільності на ринку.
- Ймовірно, Нацбанк зменшить обсяг валютних інтервенцій, які не перевищуватимуть 500 мільйонів доларів на тиждень.
У середині місяця ситуація на валютному ринку загалом залишатиметься в руслі тенденцій кінця січня – початку лютого. Курс долара час від часу може перетинати позначку в 43 гривні.
Якою буде ситуація з 16 по 22 лютого?
Це свідчитиме про відносну стабільність і менші коливання американської валюти як на міжбанку, так і на готівковому ринку. Деталі розповів 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.
Насамперед у період сплати податків на ринку зазвичай з'являється більше валюти. Уже з другої половини січня агрохолдинги діяли досить активно, що й підтримувало зростання пропозиції.
Ще один чинник відносної стабільності долара – режим "керованої гнучкості", що допомагає тримати баланс між попитом і пропозицією.
Нацбанк як головний гравець ринку може трохи зменшити свою присутність. Очікується, що обсяг валютних інтервенцій суттєво скоротиться й не перевищуватиме 500 мільйонів доларів на тиждень.
Тобто надмірний тиск на курсові показники навряд чи можливий. Отже, хвилюватися за курс долара не варто.
Чи буде девальвація долара?
Натомість курс євро, як і раніше, залежатиме від того, як він торгується у парі з доларом на світових ринках. Ситуація доволі мінлива – уже кілька тижнів у світі спостерігають зниження вартості американської валюти через:
- суперечку Дональда Трампа з Федеральною резервною системою;
- чергові американські митні "кульбіти";
- загострення економічних і політичних взаємин між США та ЄС;
- потенційні воєнні загрози на Близькому Сході;
- поведінку потужних інвесторів.
І хоча євро помітно зміцнив свої позиції, істотних змін у співвідношенні цих валют не прогнозують. Очікується, що воно залишатиметься в межах 1,18 – 1,2.
До того ж банкір зауважив, що ослаблення долара ще не означає тотальну девальвацію. Він залишається світовою валютою, у якій тримається близько 60% капіталу.
Цікаво! Наразі через постійну невизначеність і побоювання за свої активи великі інвестори диверсифікують ризики, зокрема переводять частину капіталу в дорогоцінні метали та інші валюти, як-от євро. Світовий ринок "штормить", однак прямих загроз для руйнації валютного ринку немає.
Усупереч досить важким зимовим обставинам, пов'язаними з енерготерором та станом економіки, ситуація на валютному ринку залишатиметься до міри прогнозованою. І найголовніше – очікується поступове зниження градуса напруги,
– резюмував експерт.
Характеристики ринку з 16 по 22 лютого:
Коридори валютних коливань: на міжбанку 42,75 – 43,25 гривні за долар і 50 – 52 гривень за євро; на готівковому ринку 42,5 – 43,5 гривні за долар і 50 – 52 гривень за євро.
Щоденні курсові коливання: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні, у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні, в обмінних пунктах до 0,3 гривні.
Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.
Різниця курсів купівлі: у комерційних банках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.
Різниця курсів продажу: у комерційних банках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.
Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.
Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.
Нагадаємо, Нацбанк уже встановив курс валют на понеділок, 16 лютого. Долар коштуватиме 43,10 гривні, тоді як євро – 50,12 гривні.