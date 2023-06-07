Українцям слід готуватись до зростання курсу долара: яким він буде в кінці 2023 року

На кінець 2023 року аналітики очікують курсу в 39 гривень за долар. Це дещо вище від поточного, однак набагато краще, порівняно з попереднім прогнозом в 43 гривні.

Чому прогноз покращили

Покращенню прогнозу посприяли два фактори. Які також створюють можливості для повернення до обмеженої гнучкості обмінного курсу вже у 2023 році.

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Цими факторами, зазначають аналітики, є:

сприятливий макроекономічний фон;

покращення ситуації на валютному ринку.

Що буде з інфляцією

Разом зі зміцненням гривні на кінець 2023 року експерти прогнозують й нижчий, ніж очікувалось раніше, рівень інфляції – 12,5 відсоткового пункту. За попереднім прогнозом він був на 3,5 відсоткового пункту вищим.

Причин цього бачать дві:

покращення прогнозу валютного курсу;

більш стрімке, ніж очікувалось, сповільнення темпів споживчої інфляції в останні місяці.

Що буде з курсом на початку літа

Прогноз від НБУ свідчить про те, що вже цього року інфляція в Україні може уповільнитися до 15%.

Зі свого боку, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько зазначає: на початку червня готівковий курс долара перебуватиме в межах 37 – 37,6 гривні.

За її словами, це є наслідком стрімкого зміцнення української валюти – що, зауважує вона, обмежує попит та збільшує пропозицію. Адже:

ті з українців, хто планував продати долари, намагаються це зробити якомога раніше;

покупці, навпаки, вичікують на прийнятніший курс.

Який курс сьогодні

Зранку 7 червня банки продавали долар по 37,32 гривні, а купували по 36,9 гривні.

продавали долар по 37,32 гривні, а купували по 36,9 гривні. Обмінники – по 37,28 гривні та 37 гривні відповідно.

– по 37,28 гривні та 37 гривні відповідно. На чорному ринку курс встановили на рівні 37,08 гривні в купівлі та 37,2 гривні в продажу.

Економіст Олег Гетман вважає, що нині на валютному ринку. А тому, очікувати на суттєві зміни не варто.