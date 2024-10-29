Який курс долара очікувати у 2025 році

Кабінет міністрів затвердив проєкт бюджету на 2025 рік, у який заклали курс долара на рівні 45 гривень. Втім, це лише технічно-розрахунковий момент, а значення 45 гривень за долар варто сприймати як очікуваний максимум.

То чого ж очікувати від курсу гривні у наступному році, сказав 24 Каналу доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач. До слова, МВФ покращив свої прогнози щодо курсу – ціна долара досягне 50 гривень лише у 2028 році.

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Що буде з доларом у 2025 році

Економісти рідко реально прогнозують курс долара, адже це не об'єктивний, а керований процес. Курс гривні до долара фактично є результатом зусиль, які робить Міністерство фінансів, Міністерство економіки й насамперед Національний банк України.

Нацбанк як незалежний регулятор рухається зі своєю стратегією, таргетуючи інфляцію, стримуючи зростання курсу долара, але час від часу є політичний вплив на такі рішення.

Наприклад, коли перед виборами політики намагаються переконати Нацбанк тримати курс,

– зазначив доктор економічних наук.

Втім, є багато реальних економічних чинників. Зокрема, Україна має величезний торговий дефіцит – імпорт суттєво переважає експорт. Через це наша країна постійно потребує більше валютних надходжень й це тисне на зростання курсу долара.

Проте з іншого боку, зараз Україна має безпрецедентні надходження валюти у вигляді кредитів й грантів від міжнародних партнерів,

– мовив Длігач.

Отже, різноманітні процеси себе компенсують й гривня не має сильно просідати. Тому, найімовірніше, прогноз Міністерства економіки, який закладений в бюджет на наступний рік, найбільш раціональний.

Готуємось до 45 гривень за долар,

– додав доктор економічних наук.

Проте економіст Олег Пендзин вважає, що до кінця 2024 року курс долара може сягнути 42,5 гривні за долар, а у 2025 році надалі рости вгору до 47,5 гривень за долар.