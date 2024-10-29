Так чего же ожидать от курса гривны в следующем году, сказал 24 Каналу доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач. К слову, МВФ улучшил свои прогнозы по курсу – цена доллара достигнет 50 гривен только в 2028 году.

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Что будет с долларом в 2025 году

Экономисты редко реально прогнозируют курс доллара, ведь это не объективный, а управляемый процесс. Курс гривны к доллару фактически является результатом усилий, которые делает Министерство финансов, Министерство экономики и прежде всего Национальный банк Украины.

Нацбанк как независимый регулятор движется со своей стратегией, таргетируя инфляцию, сдерживая рост курса доллара, но время от времени есть политическое влияние на такие решения.

Например, когда перед выборами политики пытаются убедить Нацбанк держать курс,

– отметил доктор экономических наук.

Впрочем, есть много реальных экономических факторов. В частности, Украина имеет огромный торговый дефицит – импорт существенно превышает экспорт. Поэтому наша страна постоянно требует больше валютных поступлений и это давит на рост курса доллара.

Однако с другой стороны, сейчас Украина имеет беспрецедентные поступления валюты в виде кредитов и грантов от международных партнеров,

– сказал Длигач.

Итак, различные процессы себя компенсируют и гривна не должна сильно проседать. Поэтому, вероятнее всего, прогноз Министерства экономики, который заложен в бюджет на следующий год, наиболее рациональный.

Готовимся к 45 гривен за доллар,

– добавил доктор экономических наук.

Однако экономист Олег Пендзин считает, что до конца 2024 года курс доллара может достичь 42,5 гривны за доллар, а в 2025 году в дальнейшем расти вверх до 47,5 гривны за доллар.