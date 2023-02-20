Попит на валюту падає: скільки коштуватиме долар цього тижня

Минулого тижня гривня була досить стабільною, чому сприяло зниження попиту на валюту. Однак попри можливі спроби розхитати курс, банкіри впевнені, що це навряд чи вдасться.

Ситуація на готівковому ринку

У коментарі 24 Каналу, банкірка Анна Золотько нагадала, що на початку минулого тижня курс досить динамічно знижувався та вже до середи досяг мінімальних позначок на рівні 39,7 – 39,8 гривні за долар.

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Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Востаннє такі рівні фіксувалися у грудні 2022 року. Зміцнення гривні зумовлене зниженням попиту на готівкову іноземну валюту. З одного боку, через збільшення популярності інструменту купівлі валюти з розміщенням на тримісячному депозиті, з іншого, через поступове пожвавлення споживчого попиту.

Банкірка зауважила, що лише наприкінці минулого тижня вартість долара трохи зросла, однак, вже в понеділок, після чергової спроби учасників ринку закріпити зростаючий курсовий тренд, гривня стабілізувалася на рівні 39,75 – 39,9 гривні за долар.

Який курс зараз

Станом на 20 лютого курс долара до гривні на готівковому ринку виглядає наступним чином:

в банках можна продати в середньому за 39,55 гривні, а купити за 39,98 гривні;

можна продати в середньому за 39,55 гривні, а купити за 39,98 гривні; в обмінниках купують долар в середньому за 39,67 гривні, а продають – за 39,97 гривні;

купують долар в середньому за 39,67 гривні, а продають – за 39,97 гривні; на чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,80 гривні, а продаж – 39,90 гривні.

Яким буде курс цього тижня

Анна Золотько не виключає, що протягом цього тижня, користуючись майбутніми виплатами зарплат українцям, учасники готівкового ринку спробують вчергове розвернути курсовий тренд.

Разом з тим підкреслює, якщо ці спроби зрештою не будуть підтримані реальним попитом, суттєвого зростання курсу очікувати не варто.

На мій погляд, курс долара на готівковому ринку протягом цього тижня знаходитиметься в коридорі 39,5 – 40,3 гривні за долар,

– прогнозує Золотько.

До слова, банкір Герман Марченко теж вважає, що цього тижня ситуація на готівковому ринку особливо не буде відрізнятись від попереднього. Тож курс перебуватиме в рамках 39,5 – 41 гривні за долар.