Прогнозується, що на ринку наступного тижня буде відносна стабільність, а курс долара може незначно коливатися. Не очікується, що валюта сягне психологічної позначки.

Чи буде змінюватися долар в ціні наступного тижня?

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, зараз валютний ринок зберігає всі ознаки вільного ринку. Це все через те, що коли пропозиція валюти на ринку зростає, то НБУ послаблює важелі впливу на курсоутворення.

За словами Лєсового, валютний ринок наразі досить гнучкий, але це через те, що створені умови, щоб курсові зміни не були раптовими.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Саме тому в другій половині вересня можна очікувати відносно стабільну ситуацію, принаймні курс американської валюти змінюватиметься в межах досить усталеної системи валютних змін.

Очікується, що зміни будуть такими:

Поточні курсові коливання будуть мінімальними, Різниця між курсами купівлі/продажу не зростатиме, Різниця безготівкового та готівкових курсів залишиться незначною, Курсові зміни можуть відбуватися, як в бік зростання, так і в бік зменшення курсів,

Крім того, банкір зауважує, що можливий обсяг валютних інтервенцій НБУ скоріше за все залишиться в межах 800 мільйонів доларів на тиждень, що можна вважати цілком прийнятним.

Натомість ціна на валюти з 15 по 21 вересня прогнозуються:

на міжбанку – 41,15 – 41,60 гривні за долар,

на готівковому ринку – 41,15 – 41,50 гривні за долар.

Що буде з курсом євро?