Прогноз курса доллара: чего ждать от рынка
- Ожидается относительная стабильность курса доллара с незначительными колебаниями на следующей неделе.
- Прогнозируемая цена доллара на межбанке – 41,15 – 41,60 гривны, на наличном рынке – 41,15 – 41,50 гривны за доллар.
Прогнозируется, что на рынке на следующей неделе будет относительная стабильность, а курс доллара может незначительно колебаться. Не ожидается, что валюта достигнет психологической отметки.
Будет ли меняться доллар в цене на следующей неделе?
Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, сейчас валютный рынок сохраняет все признаки свободного рынка. Это все из-за того, что когда предложение валюты на рынке растет, то НБУ ослабляет рычаги влияния на курсообразование.
По словам Лесового, валютный рынок сейчас достаточно гибкий, но это из-за того, что созданы условия, чтобы курсовые изменения не были внезапными.
Именно поэтому во второй половине сентября можно ожидать относительно стабильную ситуацию, по крайней мере курс американской валюты будет меняться в пределах достаточно устоявшейся системы валютных изменений.
Ожидается, что изменения будут такими:
- Текущие курсовые колебания будут минимальными,
- Разница между курсами покупки/продажи не будет расти,
- Разница безналичного и наличных курсов останется незначительной,
- Курсовые изменения могут происходить, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения курсов,
Кроме того, банкир отмечает, что возможный объем валютных интервенций НБУ скорее всего останется в пределах 800 миллионов долларов в неделю, что можно считать вполне приемлемым.
Зато цена на валюты с 15 по 21 сентября прогнозируются:
- на межбанке – 41,15 – 41,60 гривны за доллар 41 60 гривны за доллар,
- на наличном рынке – 41,15 – 41,41 50 гривны за доллар.
Что будет с курсом евро?
Банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что благодаря режиму управляемой гибкости регулятор может вовремя реагировать на различные угрозы, а это позволяет сбалансировать рынок.
Курс евро на следующей неделе будет более активным, чем доллар, а формировать его будет глобальная динамика пары доллар/евро.
Таким образом, евро будет находиться от 47,50 гривны до 49 гривен за валюту.