Як змінився курс долара в Україні?

12 вересня офіційний курс долара в Україні складає – 41,31 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Як повідомляє "Мінфін", середній курс долара у банку сьогодні такий:

купівля – 41,10 гривень за долар США;

продаж – 41,55 гривні за долар США.

В обмінниках, своєю чергою, ситуація така

купівля – 41,23 гривні за долар США;

продаж – 41,30 гривні за долар США.

Зверніть увагу! У різних фінансових установах курс може відрізнятися.

Скільки гривень у 200 доларах у вересні?

якщо обмінювати 200 доларів банку, можна отримати орієнтовно – 8 220 гривень;

при обміні 200 доларів в обміннику, вдасться виручити приблизно – 8 246 гривень.

За скільки сьогодні можна купити 200 доларів?

у банку 200 доларів можна купити за приблизно – 8 310 гривень;

а от в обміннику 200 доларів вдасться придбати за орієнтовно – 8 260 гривень.

Що відбувається з курсом долара?