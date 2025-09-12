Як змінився курс долара в Україні?
12 вересня офіційний курс долара в Україні складає – 41,31 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Як повідомляє "Мінфін", середній курс долара у банку сьогодні такий:
- купівля – 41,10 гривень за долар США;
- продаж – 41,55 гривні за долар США.
В обмінниках, своєю чергою, ситуація така
- купівля – 41,23 гривні за долар США;
- продаж – 41,30 гривні за долар США.
Зверніть увагу! У різних фінансових установах курс може відрізнятися.
Скільки гривень у 200 доларах у вересні?
- якщо обмінювати 200 доларів банку, можна отримати орієнтовно – 8 220 гривень;
- при обміні 200 доларів в обміннику, вдасться виручити приблизно – 8 246 гривень.
За скільки сьогодні можна купити 200 доларів?
- у банку 200 доларів можна купити за приблизно – 8 310 гривень;
- а от в обміннику 200 доларів вдасться придбати за орієнтовно – 8 260 гривень.
Що відбувається з курсом долара?
У вересні курс долара вагомо не зміниться. Коливання валюти перебуватимуть в діапазоні 41,60 – 42 гривні.
Водночас з 8 по 14 вересня курс долара має перебувати в межах 41,40 – 41,80 гривень. Різких коливань не передбачається.
З 15 по 21 вересня коридор коливань дещо відрізняється. На міжбанку валюта перебуватиме в межах 41,15 – 41,60 гривні. На готівковому ринку долар буде – 41,15 – 41,50 гривні.