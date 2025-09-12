Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,31 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 10 копійок проти 11 вересня. Офіційний курс євро становить 48,27 гривні, тобто ціна виросла на 3 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 15 вересня курс валют буде таким:
- долар – 41,28 гривні;
- євро – 48,39 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 12 вересня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,10 гривні, продаж – по 41,56 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,38 гривні, продаж – по 41,45 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 40,95 гривні, продаж – по 41,50 гривні.
По скільки будуть валюти?
Наступного тижня прогнозуються такі курси валют: 41,15 – 41,60 гривні за долар та 47,50 – 49 гривень за євро (на міжбанку) й 41,15 – 41,50 гривні за долар та 47,50 – 49 гривень за євро (на готівковому ринку).
За словами банкіра з Глобус Банку Тараса Лєсового, з якими він поділився з 24 Каналом, завдяки режиму керованої гнучкості ринок буде збалансований у випадку різкого зростання попиту.
Крім того, євро наступного тижня буде активнішим, аніж долар. Однак суттєвого відриву вартості євро від американської валюти не очікується.