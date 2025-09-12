Дивіться також Інфляція сповільнюється, але залишається високою: як ростуть ціни в Україні

Як спрогнозував експерт Глобус Банку Тарас Лєсовий для 24 Каналу, долар на міжбанку та на готівковому ринку буде в одному діапазоні – 41,15 – 41,60 гривні. Те саме стосується євро – 47,50 – 49 гривень.

Очікується, що курс євро буде більш активним, ніж долар наступного тижня. Таким чином, в Україні можливі коливання євро відбуватимуться частіше, ніж у долара, проте суттєвого відриву вартості євро від американської валюти не очікується.