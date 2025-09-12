Какой курс валют в банках?

  • По состоянию на утро 12 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,10 гривны (+10 копеек против 11 сентября) и продажа по 41,56 гривны (+6 копеек).

  • Покупка евро проходит по 48,10 гривны (+10 копеек), продажа – по по 48,82 гривны (+17 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

  • Купить доллар можно в среднем по 41,38 гривны (+3 копейки), а продать по 41,45 гривны (+10 копеек).
  • Покупка евро по 48,45 гривны (+5 копеек), а продажа по 48,65 гривны (+10 копеек).

По сколько курс в обменниках?

  • Доллары покупают в среднем по: 40,95 гривны (-18 копеек), а продают по 41,50 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро покупают по 47,86 (-52 копейки), а продают по 48,81 гривны (+19 копеек).

Что прогнозируют для валют на следующей неделе?

  • Как спрогнозировал эксперт Глобус Банка Тарас Лесовой для 24 Канала, доллар на межбанке и на наличном рынке будет в одном диапазоне – 41,15 – 41,60 гривны. То же самое касается евро – 47,50 – 50 49 гривен.

  • Ожидается, что курс евро будет более активным, чем доллар на следующей неделе. Таким образом, в Украине возможные колебания евро будут происходить чаще, чем у доллара, однако существенного отрыва стоимости евро от американской валюты не ожидается.

  • Интересно, что до конца этого года курсы валют могут подвергаться колебаниям, следующим образом американский доллар, который под влиянием различных факторов, может находиться в диапазоне от 41,80 до даже 43 гривен за валюту.