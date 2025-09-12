Смотрите также Инфляция замедляется, но остается высокой: как растут цены в Украине

Как спрогнозировал эксперт Глобус Банка Тарас Лесовой для 24 Канала, доллар на межбанке и на наличном рынке будет в одном диапазоне – 41,15 – 41,60 гривны. То же самое касается евро – 47,50 – 50 49 гривен.

Ожидается, что курс евро будет более активным, чем доллар на следующей неделе. Таким образом, в Украине возможные колебания евро будут происходить чаще, чем у доллара, однако существенного отрыва стоимости евро от американской валюты не ожидается.