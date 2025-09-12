Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,31 гривне. То есть цена американской валюты выросла на 10 копеек против 11 сентября. Официальный курс евро составляет 48,27 гривны, то есть цена выросла на 3 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 15 сентября курс валют будет таким:
- доллар – 41,28 гривны;
- евро – 48,39 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 12 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,10 гривны, продажа – по 41,56 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,38 гривны, продажа – по 41,45 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 40,95 гривны, продажа – по 41,50 гривны.
По сколько будут валюты?
На следующей неделе прогнозируются следующие курсы валют: 41,15 – 41,60 гривны за доллар и 47,50 – 49 гривен за евро (на межбанке) и 41,15 – 41,50 гривны за доллар и 47,50 – 49 гривен за евро (на наличном рынке).
По словам банкира из Глобус Банка Тараса Лесового, с которыми он поделился с 24 Каналом, благодаря режиму управляемой гибкости рынок будет сбалансирован в случае резкого роста спроса.
Кроме того, евро на следующей неделе будет активнее, чем доллар. Однако существенного отрыва стоимости евро от американской валюты не ожидается.