Вигідний час: чи варто купувати долари до кінця осені

До кінця осені триватиме досить вигідний час для купівлі американської валюти. Дехто навіть зможе заробити за рахунок конвертації грошей.

Чи варто зараз купувати долари

Олег Пендзин порадив до кінця осені заробляти на короткотермінових гривневих депозитах, тому що зараз не очікується девальвація гривні понад 39 гривень за долар в купівлі.

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Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Куплені зараз долари або євро лежатимуть до кінця року мертвим вантажем "під ковдрою", а кожна тисяча гривень на депозиті принесе прибуток щонайменше у 10 гривень за місяць.

Натомість фінансовий експерт Андрій Шевчишин пояснив для тих, хто хоче зберегти свої заощадження в валюті на довгостроковий термін, варто її більше купувати, поки вона дешевшає. Також він порекомендував купити в банку безготівкові долари (для фізосіб це 37,40 – 37,50 гривні з урахуванням комісійних зборів) і тримати їх на рахунку або одразу переводити в готівку.

Який курс долара 17 вересня

Протягом останньої доби курс долара дещо коливався на ринку. Наприклад у банках долар зріс на 5 копійок, а от в обмінниках купівля впала на 26 копійок. На чорному ж ринку курс теж знизився на 10 – 12 копійок.

У банках: купівля – 37,7 гривні; продаж – 38,3 гривні;

купівля – 37,7 гривні; продаж – 38,3 гривні; В обмінниках: купівля – 37,53 гривні; продаж – 38,26 гривні;

купівля – 37,53 гривні; продаж – 38,26 гривні; На чорному ринку: купівля – 38,1 гривні; продаж – 38,22 гривні.