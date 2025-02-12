НБУ підвищує курси валют

Нацбанк підвищив курс долара в ціні за останню добу. Ріст передбачається й завтра, 13 лютого. Водночас курс євро після спаду також подорожчав й ціна надалі ростиме.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,66 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 7 копійок проти 11 лютого. Офіційний курс євро натомість становить 43,01. Тобто ціна виросла на 12 копійок.

Читайте також У скільки обійдеться покупка 100 євро зараз

Станом на 13 лютого курс НБУ буде такий:

долар – 41,79 гривні,

євро – 43,35 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 12 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,45 гривні , продаж – по 42 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,85 гривні , продаж – по 41,82 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 41,35 гривні, продаж – 41,88 гривні.

Яку валюту варто купляти

Як розповів Данило Монін для 24 Каналу, після того, як Дональд Трамп став новим президентом США, його політика найімовірніше посилюватиме позицію долара, а не євро.

Монін додає, що за останній час курс євро і так доволі просів. Втім є ймовірність, що курс євро може втриматися на своїх позиціях.

Данило Монін Експерт Українського інституту майбутнього Можна купувати і те, й інше. Але, на мою думку, краще все-таки долар.

Зауважте! Раніше економіст Монін розповів, що найкращим періодом для купівлі валюти є зараз. Все через те, що курс навряд чи буде кращим у найближчій перспективі.