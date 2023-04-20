Курс долара вище 38 гривень: за скільки можна здати валюту

20 квітня 2023, 09:57
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Долар на готівковому ринку перетнув психологічну позначку у 38 гривень. Наразі найвищий курс в банках.

Курс валют у банках

  • За даними "Мінфіну", 20 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,55 гривні (+5 копійок проти 19 квітня), а купити за 38,07 гривень (+7 копійок).

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  • Готівкове євро банки купують за 40,75 гривні (+5 копійок), а продають в середньому за 41,55 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках України

  • В обмінниках купують долар США в середньому за 37,65 гривні (+7 копійок), а продають – за 37,95 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.
  • Євро коливається на рівні: купівля – 41,09 гривні (+7 копійок), а продаж – 41,42 гривні (-3 копійки).

Курс на чорному ринку

  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,90 гривні (+5 копійок), а продаж – 38 гривень (+5 копійок).
  • Євро купують по 41,31 гривні (+6 копійок), а продають за 41,50 гривні (+5 копійок).

Чого чекати від курсу цього тижня

На думку директорки департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анни Золотько, протягом цього тижня курс долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 37,5 – 38,4 гривні за долар.

А от банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу спрогнозував, що з 17 по 23 квітня долар залишатиметься в коридорі 36,9 – 37,5 гривні, євро не перевищить 41 гривні у ціні. Такому курсоутворенню сприятиме збалансування пропозиції та попиту на ринку після свята.

 

Герман Марченко

Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK)

Після передсвяткового зміцнення гривні, вже по Великодню ситуація на валютному ринку ввійде у більш звичний темп та економічно обґрунтований стан. Насамперед варто очікувати, що попит і пропозиція на готівкові долар та євро вирівняються, і це відразу позначиться на поточних курсах.

Автор: Дар'я Вереньова