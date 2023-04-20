Курс долара вище 38 гривень: за скільки можна здати валюту

Долар на готівковому ринку перетнув психологічну позначку у 38 гривень. Наразі найвищий курс в банках.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 20 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,55 гривні (+5 копійок проти 19 квітня), а купити за 38,07 гривень (+7 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,75 гривні (+5 копійок), а продають в середньому за 41,55 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,65 гривні (+7 копійок), а продають – за 37,95 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.

(+7 копійок), а продають – за (+2 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,09 гривні (+7 копійок), а продаж – 41,42 гривні (-3 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,90 гривні (+5 копійок), а продаж – 38 гривень (+5 копійок).

(+5 копійок), а продаж – (+5 копійок). Євро купують по 41,31 гривні (+6 копійок), а продають за 41,50 гривні (+5 копійок).

Чого чекати від курсу цього тижня

На думку директорки департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анни Золотько, протягом цього тижня курс долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 37,5 – 38,4 гривні за долар.

А от банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу спрогнозував, що з 17 по 23 квітня долар залишатиметься в коридорі 36,9 – 37,5 гривні, євро не перевищить 41 гривні у ціні. Такому курсоутворенню сприятиме збалансування пропозиції та попиту на ринку після свята.