Долар на новій психологічній позначці: як змінилася вартість за добу

На сьогодні в банках спостерігається здорожчання як долара, так і євро при купівлі. Втім воно незначне. Таке затишшя триває ще зі вчорашнього дня, але в обмінниках ситуація дещо інша.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 25 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,15 гривні (+5 копійок проти 24 травня), а купити за 37,60 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40,25 гривні (+5 копійок), а продають в середньому за 40,85 гривні (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,27 гривні (+6 копійок), а продають – за 37,52 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.

(+6 копійок), а продають – за (+4 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,32 гривні (-10 копійок), а продаж – 40,75 гривні (-2 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,44 гривні (+4 копійки), а продаж – 37,52 гривні (+4 копійки).

(+4 копійки), а продаж – (+4 копійки). Євро купують по 40,65 гривні (без змін), а продають за 40,80 гривні (без змін).

Невже долар влітку може впасти нижче офіційного

У коментарі 24 Каналу керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій зазначив, що у червні ситуація на валютному ринку не відрізнятиметься від травневої. Тобто курс й надалі перебуватиме у діапазоні від 36,5 до 37,5 гривні.

Зверніть увагу! Експерт говорить про ймовірність й того, що готівковий курс не лише зрівняється з офіційним, а й впаде ниже його рівня. Втім вона доволі мінімальна.

На це може впливати виключно баланс попиту і пропозиції на готівковому валютному ринку. Тобто, якщо буде більше охочих продати долар – наприклад, для того, щоб вкластися в гривневі депозити чи гривневі ОВДП. Така можливість є. Але якщо таке буде, то дуже нетривало,

– додав Паращій.

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