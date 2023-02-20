Долар впав майже на 1 гривню з початку року: чому це відбувається в умовах війни

Від початку 2023 року гривня помітно зміцніла попри війну. Економісти вважають, що на це вплинув цілий ряд факторів, зокрема банки повернули довіру населення, а розрив між імпортом та експортом скоротився.

Зміцнення гривні у 2023 році

Олег Гетман, у коментарі 24 Каналу, підкреслив, що в першу чергу зміцненню гривні сприяло збільшення обсягів золото-валютних резервів, які поповнювались внаслідок фінансової допомоги від Європи та США.

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Також він додав, що важливим фактором було те, що такі надходження, значно перекриває відтік валюти з країни.

Олег Гетман Економіст У нас позитивний платіжний баланс. Це очевидно для фінансових гравців й вони відповідно мають позитивні настрої щодо стійкості національної валюти. Це в першу чергу. Це головний фактор.

З цим погоджується й економіст Данило Монін, який нагадав, що Україна отримала близько 3,2 мільярда доларів. На його думку, це дозволило стабілізувати дисбаланс щодо імпорту, а міжнародні резерви зросли майже на півтора мільярда доларів за січень.

Данило Монін Економіст Це викликано двома факторами: насамперед курс валюти був нижчим ніж у грудні. Хоча зазвичай у січні, після великого закриття року по бюджету попит на валюту зростає, але цього року це, в принципі, не було. І другий чинник – це фінансова допомога від Заходу.