30 квітня, 10:00
Валюти дешевшають на готівковому ринку
Основні тези
- На чорному ринку долар і євро втратили в середньому від 5 до 10 копійок.
- Водночас долар в банках 41,25 гривні та 41,90 гривні при купівлі та продажі, а євро – 47,10 гривні та 47,85 гривні при купівлі та продажі.
Долар в банках опустився в ціні, а євро залишилося без змін. Натомість на чорному ринку обидві валюти втратили в середньому від 5 до 10 копійок.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 30 квітня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,25 гривні (-5 копійок проти 29 квітня) та продаж по 41,90 гривні (-5 копійок).
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- Купівля євро проходить по 47,10 гривні (без змін), продаж – по 47,85 гривні (без змін).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (-10 копійок), а продати по 41,48 гривні (-8 копійок).
- Купівля євро по 47,46 гривні (-5 копійок), а продаж по 47,68 гривні (-6 копійок).
Курс в обмінниках
- Станом на 29 квітня, долари купують у середньому по: 40,69 гривні (-37 копійок), а продають по 41,64 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 46,67 гривні (-43 копійки), а продають по 47,87 гривні (+9 копійок).
Чи вплине дороге євро на долар в Україні
Як розповів 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, здорожчання курсу євро в Україні компенсовує здешевлення долара.
Таким чином, закладений у бюджет курс долара по 45 гривень компенсується 47 гривнями за євро.
Водночас у розмові з 24 Каналом економіст Олег Гетман розповів, що НБУ давно планує прив'язати гривню саме до курсу євро. І це може відбутися протягом 3 – 5 років.
Україна прямує в Євросоюз, тож нашою основною валютою буде євро і її обсяги збільшуються в нашій зовнішній торгівлі.
Відтак, курс долара за таких обставин розраховуватиметься по кроскурсу через євро.