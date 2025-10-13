Атаки по енергетиці можуть різко підняти попит на валюту: як це вплине на курс
- Минулого тижня офіційний курс долара зріс від 41,22 до 41,50 гривні, і гривня поступово слабшала на міжбанку.
- Банкірка Ганна Золотько зазначає, що атаки на енергетику можуть підвищити попит на валюту, а НБУ може втручатися для стабілізації.
Минулого тижня курс офіційний курс долара дещо зріс. Проте це було поступове зростання, без різких стрибків.
Як змінився курс долара минулого тижня?
Офіційний курс піднявся з 41,22 гривні за долар у понеділок до 41,50 гривні за долар у п'ятницю, розповіла 24 Каналу банкірка Ганна Золотько.
За її словами, у касах банків також спостерігалося поступове послаблення гривні та невелике розширення різниці між найкращими цінами купівлі та продажу валюти.
У понеділок та вівторок середні курси трималися на однаковому рівні 41,01 – 41,51 гривні за долар, а зростання почалося з середи та тривало до кінця тижня.
Курси валюти протягом тижня відповідно були такими:
у середу – 41,09 – 41,61 гривні за долар;
у четвер – 41,15 – 41,68 гривні за долар;
у п'ятницю – 41,24 – 41,79 гривні за долар.
Як говорить банкірка, на міжбанку гривня теж поступово слабшала минулого тижня. Причому прискорення стало помітним у другій половині тижня.
Чисте ослаблення з мінімуму понеділка до максимуму п’ятниці склало майже 40 копійок. Тож тиждень пройшов під знаком помірного та поступового тиску на національну валюту,
– зазначила Золотько.
Важливо! За вихідні валюти у банках суттєво здорожчали. Зранку 13 жовтня, за даними сайту "Мінфін", купівля долара в банках в середньому сягнула 41,32 гривні (на 12 копійок більше, ніж 10 жовтня), а продаж – 41,87 гривні (+16 копійок).
Яким буде курс цього тижня?
Найближчим часом, на думку Золотько, курс визначатимуть такі основні фактори:
- геополітичні ризики;
- експортні надходження;
- імпортні витрати.
Однак банкірка наголосила, що російські атаки по енергетичній інфраструктурі України можуть зупинити підприємства, знизити експорт і викликати різке зростання попиту імпортерів на валюту.
У разі затримок допомоги НБУ доведеться активніше використовувати резерви, що створює додатковий тиск на гривню. Навпаки, своєчасні та в достатньому обсязі надходження допомоги підтримають спокій на ринку,
– пояснила експертка.
Золотько прогнозує, що протягом 13 – 17 жовтня відбуватимуться щоденні коливання курсу.
Варто знати! Восени, як правило, фіксують підвищений попит на валюту. Проте втручання НБУ зазвичай допомагають згладжувати дисбаланси попиту й пропозиції, додала банкірка.
Курс долара у жовтні: що відомо?
Експерти прогнозують, що у жовтні коливання курсу долара залишатимуться помірними. На їхню думку, попит на валюту може дещо зрости, проте обсяг валютних інтервенцій навряд чи перевищить 3,5 – 4 мільярди доларів.
За оцінками банкіра Глобус Банку Тараса Лєсового, курс цього тижня коливатиметься в межах 41,2 – 42,2 гривні за долар. А ключову роль на валютному ринку відіграватиме Національний банк України.
Додатковою передумовою стабільності курсу залишається стриманий рівень інфляції – споживчі ціни не демонструють різких стрибків, що також підтримує рівновагу на валютному ринку.