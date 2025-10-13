Як змінився курс долара минулого тижня?

Офіційний курс піднявся з 41,22 гривні за долар у понеділок до 41,50 гривні за долар у п'ятницю, розповіла 24 Каналу банкірка Ганна Золотько.

За її словами, у касах банків також спостерігалося поступове послаблення гривні та невелике розширення різниці між найкращими цінами купівлі та продажу валюти.

Ганна Золотько Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank У понеділок та вівторок середні курси трималися на однаковому рівні 41,01 – 41,51 гривні за долар, а зростання почалося з середи та тривало до кінця тижня.

Курси валюти протягом тижня відповідно були такими:

у середу – 41,09 – 41,61 гривні за долар;

у четвер – 41,15 – 41,68 гривні за долар;

у п'ятницю – 41,24 – 41,79 гривні за долар.

Як говорить банкірка, на міжбанку гривня теж поступово слабшала минулого тижня. Причому прискорення стало помітним у другій половині тижня.

Чисте ослаблення з мінімуму понеділка до максимуму п’ятниці склало майже 40 копійок. Тож тиждень пройшов під знаком помірного та поступового тиску на національну валюту,

– зазначила Золотько.

Важливо! За вихідні валюти у банках суттєво здорожчали. Зранку 13 жовтня, за даними сайту "Мінфін", купівля долара в банках в середньому сягнула 41,32 гривні (на 12 копійок більше, ніж 10 жовтня), а продаж – 41,87 гривні (+16 копійок).

Яким буде курс цього тижня?

Найближчим часом, на думку Золотько, курс визначатимуть такі основні фактори:

геополітичні ризики;

експортні надходження;

імпортні витрати.

Однак банкірка наголосила, що російські атаки по енергетичній інфраструктурі України можуть зупинити підприємства, знизити експорт і викликати різке зростання попиту імпортерів на валюту.

У разі затримок допомоги НБУ доведеться активніше використовувати резерви, що створює додатковий тиск на гривню. Навпаки, своєчасні та в достатньому обсязі надходження допомоги підтримають спокій на ринку,

– пояснила експертка.

Золотько прогнозує, що протягом 13 – 17 жовтня відбуватимуться щоденні коливання курсу.

Варто знати! Восени, як правило, фіксують підвищений попит на валюту. Проте втручання НБУ зазвичай допомагають згладжувати дисбаланси попиту й пропозиції, додала банкірка.

