Как изменился курс доллара на прошлой неделе?
Официальный курс поднялся с 41,22 гривны за доллар в понедельник до 41,50 гривны за доллар в пятницу, рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько.
Смотрите также Политические катаклизмы во Франции: станут ли сбережения в евро менее выгодны
По ее словам, в кассах банков также наблюдалось постепенное ослабление гривны и небольшое расширение разницы между лучшими ценами покупки и продажи валюты.
В понедельник и вторник средние курсы держались на одинаковом уровне 41,01 – 41,51 гривны за доллар, а рост начался со среды и продолжался до конца недели.
Курсы валюты в течение недели соответственно были такими:
в среду – 41,09 – 41,61 гривны за доллар;
в четверг – 41,15 – 41,68 гривны за доллар 41 15 41 68 гривны за доллар;
в пятницу – 41,24 – 41,79 гривны за доллар.
Как говорит банкир, на межбанке гривна тоже постепенно ослабевала на прошлой неделе. Причем ускорение стало заметным во второй половине недели.
Чистое ослабление с минимума понедельника до максимума пятницы составило почти 40 копеек. Поэтому неделя прошла под знаком умеренного и постепенного давления на национальную валюту,
– отметила Золотько.
Важно! За выходные валюты в банках существенно подорожали. Утром 13 октября, по данным сайта "Минфин", покупка доллара в банках в среднем достигла 41,32 гривны (на 12 копеек больше, чем 10 октября), а продажа – 41,87 гривны (+16 копеек).
Каким будет курс на этой неделе?
В ближайшее время, по мнению Золотько, курс будут определять следующие основные факторы:
- геополитические риски;
- экспортные поступления;
- импортные расходы.
Однако банкир подчеркнула, что российские атаки по энергетической инфраструктуре Украины могут остановить предприятия, снизить экспорт и вызвать резкий рост спроса импортеров на валюту.
В случае задержек помощи НБУ придется активнее использовать резервы, что создает дополнительное давление на гривну. Наоборот, своевременные и в достаточном объеме поступления помощи поддержат спокойствие на рынке,
– объяснила эксперт.
Золотько прогнозирует, что в течение 13 – 17 октября будут происходить ежедневные колебания курса.
Стоит знать! Осенью, как правило, фиксируют повышенный спрос на валюту. Однако вмешательства НБУ обычно помогают сглаживать дисбалансы спроса и предложения, добавила банкир.
Курс доллара в октябре: что известно?
Эксперты прогнозируют, что в октябре колебания курса доллара будут оставаться умеренными. По их мнению, спрос на валюту может несколько возрасти, однако объем валютных интервенций вряд ли превысит 3,5 – 4 миллиарда долларов.
По оценкам банкира Глобус Банка Тараса Лесового, курс на этой неделе будет колебаться в пределах 41,2 – 42,2 гривны за доллар. А ключевую роль на валютном рынке будет играть Национальный банк Украины.
Дополнительной предпосылкой стабильности курса остается сдержанный уровень инфляции – потребительские цены не демонстрируют резких скачков, что также поддерживает равновесие на валютном рынке.