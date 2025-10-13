На прошлой неделе курс официальный курс доллара несколько вырос. Однако это был постепенный рост, без резких скачков.

Как изменился курс доллара на прошлой неделе?

Официальный курс поднялся с 41,22 гривны за доллар в понедельник до 41,50 гривны за доллар в пятницу, рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько.

По ее словам, в кассах банков также наблюдалось постепенное ослабление гривны и небольшое расширение разницы между лучшими ценами покупки и продажи валюты.

Анна Золотько Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank В понедельник и вторник средние курсы держались на одинаковом уровне 41,01 – 41,51 гривны за доллар, а рост начался со среды и продолжался до конца недели.

Курсы валюты в течение недели соответственно были такими:

в среду – 41,09 – 41,61 гривны за доллар;

в четверг – 41,15 – 41,68 гривны за доллар 41 15 41 68 гривны за доллар;

в пятницу – 41,24 – 41,79 гривны за доллар.

Как говорит банкир, на межбанке гривна тоже постепенно ослабевала на прошлой неделе. Причем ускорение стало заметным во второй половине недели.

Чистое ослабление с минимума понедельника до максимума пятницы составило почти 40 копеек. Поэтому неделя прошла под знаком умеренного и постепенного давления на национальную валюту,

– отметила Золотько.

Важно! За выходные валюты в банках существенно подорожали. Утром 13 октября, по данным сайта "Минфин", покупка доллара в банках в среднем достигла 41,32 гривны (на 12 копеек больше, чем 10 октября), а продажа – 41,87 гривны (+16 копеек).

Каким будет курс на этой неделе?

В ближайшее время, по мнению Золотько, курс будут определять следующие основные факторы:

геополитические риски;

экспортные поступления;

импортные расходы.

Однако банкир подчеркнула, что российские атаки по энергетической инфраструктуре Украины могут остановить предприятия, снизить экспорт и вызвать резкий рост спроса импортеров на валюту.

В случае задержек помощи НБУ придется активнее использовать резервы, что создает дополнительное давление на гривну. Наоборот, своевременные и в достаточном объеме поступления помощи поддержат спокойствие на рынке,

– объяснила эксперт.

Золотько прогнозирует, что в течение 13 – 17 октября будут происходить ежедневные колебания курса.

Стоит знать! Осенью, как правило, фиксируют повышенный спрос на валюту. Однако вмешательства НБУ обычно помогают сглаживать дисбалансы спроса и предложения, добавила банкир.

Курс доллара в октябре: что известно?