Атаки по энергетике могут резко поднять спрос на валюту: как это повлияет на курс
- На прошлой неделе официальный курс доллара вырос от 41,22 до 41,50 гривны, и гривна постепенно ослабевала на межбанке.
- Банкир Анна Золотько отмечает, что атаки на энергетику могут повысить спрос на валюту, а НБУ может вмешиваться для стабилизации.
На прошлой неделе курс официальный курс доллара несколько вырос. Однако это был постепенный рост, без резких скачков.
Как изменился курс доллара на прошлой неделе?
Официальный курс поднялся с 41,22 гривны за доллар в понедельник до 41,50 гривны за доллар в пятницу, рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько.
Смотрите также Политические катаклизмы во Франции: станут ли сбережения в евро менее выгодны
По ее словам, в кассах банков также наблюдалось постепенное ослабление гривны и небольшое расширение разницы между лучшими ценами покупки и продажи валюты.
В понедельник и вторник средние курсы держались на одинаковом уровне 41,01 – 41,51 гривны за доллар, а рост начался со среды и продолжался до конца недели.
Курсы валюты в течение недели соответственно были такими:
в среду – 41,09 – 41,61 гривны за доллар;
в четверг – 41,15 – 41,68 гривны за доллар 41 15 41 68 гривны за доллар;
в пятницу – 41,24 – 41,79 гривны за доллар.
Как говорит банкир, на межбанке гривна тоже постепенно ослабевала на прошлой неделе. Причем ускорение стало заметным во второй половине недели.
Чистое ослабление с минимума понедельника до максимума пятницы составило почти 40 копеек. Поэтому неделя прошла под знаком умеренного и постепенного давления на национальную валюту,
– отметила Золотько.
Важно! За выходные валюты в банках существенно подорожали. Утром 13 октября, по данным сайта "Минфин", покупка доллара в банках в среднем достигла 41,32 гривны (на 12 копеек больше, чем 10 октября), а продажа – 41,87 гривны (+16 копеек).
Каким будет курс на этой неделе?
В ближайшее время, по мнению Золотько, курс будут определять следующие основные факторы:
- геополитические риски;
- экспортные поступления;
- импортные расходы.
Однако банкир подчеркнула, что российские атаки по энергетической инфраструктуре Украины могут остановить предприятия, снизить экспорт и вызвать резкий рост спроса импортеров на валюту.
В случае задержек помощи НБУ придется активнее использовать резервы, что создает дополнительное давление на гривну. Наоборот, своевременные и в достаточном объеме поступления помощи поддержат спокойствие на рынке,
– объяснила эксперт.
Золотько прогнозирует, что в течение 13 – 17 октября будут происходить ежедневные колебания курса.
Стоит знать! Осенью, как правило, фиксируют повышенный спрос на валюту. Однако вмешательства НБУ обычно помогают сглаживать дисбалансы спроса и предложения, добавила банкир.
Курс доллара в октябре: что известно?
Эксперты прогнозируют, что в октябре колебания курса доллара будут оставаться умеренными. По их мнению, спрос на валюту может несколько возрасти, однако объем валютных интервенций вряд ли превысит 3,5 – 4 миллиарда долларов.
По оценкам банкира Глобус Банка Тараса Лесового, курс на этой неделе будет колебаться в пределах 41,2 – 42,2 гривны за доллар. А ключевую роль на валютном рынке будет играть Национальный банк Украины.
Дополнительной предпосылкой стабильности курса остается сдержанный уровень инфляции – потребительские цены не демонстрируют резких скачков, что также поддерживает равновесие на валютном рынке.