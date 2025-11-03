Енергетичні потрясіння можуть розхитати валютний ринок: чи втримається курс долара

Яким був курс минулого тижня?

Різниця між найвищим і найнижчим значенням курсу минулого тижня склала близько 0,27%, розповіла 24 Каналу банкірка Ганна Золотько.

Дивіться також Будьте уважні: які долари не приймають в обмінниках України зараз

Ганна Золотько Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Це свідчить, що короткострокове коливання було низьким і попит з пропозицією на офіційному ринку були приблизно врівноважені.

Офіційний курс НБУ виглядав так:

у понеділок, 27 жовтня – 41,99 гривні за долар;

у п’ятницю – 41,97 гривні за долар.

За словами Золотько, у касах банків на початку минулого тижня продаж долара був трохи вищим за 42 гривні – близько 42,31 гривні за долар, тоді як купівля складала близько 41,75 гривні за долар..

Дистанція між тим, за скільки продають і купують валюту, становила 56 копійок.

Починаючи з середи й до кінця тижня цінники і купівлі, і продажу поступово знижувалися, і за тиждень продаж опустився на 17 копійок, або на 0,40%,

– зазначила банкірка.

На міжбанку ситуація була також врівноважена, з невеликою перевагою гривні до кінця тижня і без ознак паніки. У підсумку коливання були помірними:

між закриттям у понеділок і п’ятницю гривня зміцнилася на 13 копійок , або 0,31%;

внутрішньоденний розрив між максимумом і мінімумом за тиждень склав 31 копійку, або 0,74%.

Варто знати! Золотько зауважує що регулятор вже третій тиждень поспіль активно продає валюту, щоб підсилити пропозицію на міжбанку, згладити коливання і стримати послаблення гривні. Водночас сам ринок продемонстрував сезонне зростання попиту на валюту, зокрема через енергоімпортні потреби. Це теж підштовхувало НБУ до активніших інтервенцій.

Яким буде курс цього тижня?

На початку листопада банкірка очікує відносної стійкості курсу з помірними коливаннями в першій половині тижня. Сигнали про зниження офіційного курсу НБУ на початку листопада разом з великими інтервенціями створюють передумови для короткострокової стабілізації.

Крім того, на курс впливає й інфляційний звіт НБУ, оприлюднений наприкінці жовтня: поступове зниження інфляції пом’якшує очікування щодо різких змін облікової ставки, що загалом підтримує гривню,

– наголошує Золотько.

Проте за несприятливих новин або через різке підвищення попиту можливі тимчасові підйоми курсу. Ризики залишаються звичні:

затримки зовнішніх надходжень;

геополітичні та енергетичні потрясіння.

Ці фактори здатні швидко змінити баланс попиту і пропозиції та вплинути на курс долара.