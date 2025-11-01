Скільки гривень у 20 доларах 1 листопада

Курс долара в Україні стабільний. Відбуваються лише незначні зміни, які майже не відчуваються зараз.

Як змінився курс долара? Станом на 1 листопада, офіційний курс долара в Україні – 41,97 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Деталі "Зимової підтримки": яка допомога передбачена та куди можна витратити гроші Середній курс долара у банку, за даними видання "Мінфін", такий: купівля – 41,70 гривні за долар США;

продаж – 42,10 гривні за долар США. В обмінниках ситуація також змінилась: купівля – 41,90 гривні за долар США;

продаж – 42,03 гривні за долар США. 20 доларів це скільки зараз гривень? якщо обміняти 20 доларів у банку, можна отримати орієнтовно – 834 гривень;

в обміннику за 20 доларів вдасться виручити приблизно – 838 гривень. За скільки сьогодні можна купити 20 доларів? у банку купівля 20 доларів обійдеться у – 842 гривень;

в обміннику 20 доларів можна буде придбати за приблизно – 840,60 гривень. Що потрібно знати про долари зараз? Протягом листопада долар очікується стабільний. Коливання будуть контрольовані, межах 41,80 – 42,15 гривні за долар на міжбанку. А от на готівковому ринку люфт очікується: 41,80 – 42,20 гривні.

Чинними вважаються долари, випущені після 1914 року. Йдеться про ті банкноти, які не виводились з обігу. Нагадаємо! Раніше ми розповідали чи можна зараз обмінювати пошкоджені долари.