Скільки гривень у 20 доларах 1 листопада
- Офіційний курс долара в Україні станом на 1 листопада складає 41,97 гривні.
- Обмін 20 доларів у банку дасть приблизно 834 гривні, а в обміннику – близько 838 гривень.
Курс долара в Україні стабільний. Відбуваються лише незначні зміни, які майже не відчуваються зараз.
Як змінився курс долара?
Станом на 1 листопада, офіційний курс долара в Україні – 41,97 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Середній курс долара у банку, за даними видання "Мінфін", такий:
- купівля – 41,70 гривні за долар США;
- продаж – 42,10 гривні за долар США.
В обмінниках ситуація також змінилась:
- купівля – 41,90 гривні за долар США;
- продаж – 42,03 гривні за долар США.
20 доларів це скільки зараз гривень?
- якщо обміняти 20 доларів у банку, можна отримати орієнтовно – 834 гривень;
- в обміннику за 20 доларів вдасться виручити приблизно – 838 гривень.
За скільки сьогодні можна купити 20 доларів?
- у банку купівля 20 доларів обійдеться у – 842 гривень;
- в обміннику 20 доларів можна буде придбати за приблизно – 840,60 гривень.
Що потрібно знати про долари зараз?
Протягом листопада долар очікується стабільний. Коливання будуть контрольовані, межах 41,80 – 42,15 гривні за долар на міжбанку. А от на готівковому ринку люфт очікується: 41,80 – 42,20 гривні.
Чинними вважаються долари, випущені після 1914 року. Йдеться про ті банкноти, які не виводились з обігу.
