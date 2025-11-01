Як змінився курс долара?

Станом на 1 листопада, офіційний курс долара в Україні – 41,97 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Середній курс долара у банку, за даними видання "Мінфін", такий:

купівля – 41,70 гривні за долар США;

продаж – 42,10 гривні за долар США.

В обмінниках ситуація також змінилась:

купівля – 41,90 гривні за долар США;

продаж – 42,03 гривні за долар США.

20 доларів це скільки зараз гривень?

якщо обміняти 20 доларів у банку, можна отримати орієнтовно – 834 гривень;

в обміннику за 20 доларів вдасться виручити приблизно – 838 гривень.

За скільки сьогодні можна купити 20 доларів?

у банку купівля 20 доларів обійдеться у – 842 гривень;

в обміннику 20 доларів можна буде придбати за приблизно – 840,60 гривень.

Що потрібно знати про долари зараз?

Протягом листопада долар очікується стабільний. Коливання будуть контрольовані, межах 41,80 – 42,15 гривні за долар на міжбанку. А от на готівковому ринку люфт очікується: 41,80 – 42,20 гривні.

Чинними вважаються долари, випущені після 1914 року. Йдеться про ті банкноти, які не виводились з обігу.

Нагадаємо! Раніше ми розповідали чи можна зараз обмінювати пошкоджені долари.