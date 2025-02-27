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27 лютого, 17:04
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Яку суму потрібно витратити на покупку 100 доларів сьогодні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс долара в Україні 27 лютого склав 41,64 гривні за долар.
  • У банках купівля 100 доларів коштує 4 190 гривень, в обмінниках – 4 162 гривні.

Курс долара протягом тижня не зазнав вагомих змін. Загальна ситуація на валютному ринку залишалась стабільною у лютому.

Який курс долара встановлено 27 лютого

27 лютого офіційний курс долара в Україні склав – 41,64 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Відповідно до даних "Мінфіну", у банках сьогодні середній курс такий:

  • купівля – 41,40 гривень за долар;
  • продаж – 41,90 гривні за долар.

В обмінниках середній курс дещо знизився:

  • купівля – 41,53 гривні за долар;
  • продаж – 41,62 гривні за долар.

Скільки потрібно витратити на покупку 100 доларів сьогодні

  • якщо покупка відбувається у банку, на 100 доларів потрібно витратити 4 190 гривень;
  • при купівлі 100 доларів в обміннику доведеться витратити орієнтовно 4 162 гривні.

Яку суму можна виручити за здачу 100 доларів

  • в банку за здачу 100 доларів дадуть приблизно 4 140 гривень;
  • а от в обміннику за 100 доларів можна отримати орієнтовно 4 153 гривні.