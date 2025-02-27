Какой курс доллара установлен 27 февраля

27 февраля официальный курс доллара в Украине составил – 41, 64 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Согласно данным "Минфина", в банках средний курс сегодня таков:

покупка – 41, 40 гривен за доллар;

продажа – 41, 90 гривен за доллар.

В обменниках средний курс несколько снизился:

покупка – 41, 53 гривны за доллар;

продажа – 41, 62 гривны за доллар.

Сколько нужно потратить на покупку 100 долларов сегодня

если покупка происходит в банке , на 100 долларов нужно потратить 4 190 гривен;

, на 100 долларов нужно потратить 4 190 гривен; при покупке 100 долларов в обменнике придется потратить ориентировочно 4 162 гривны.

Какую сумму можно выручить за сдачу 100 долларов