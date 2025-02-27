Какой курс доллара установлен 27 февраля
27 февраля официальный курс доллара в Украине составил – 41, 64 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Согласно данным "Минфина", в банках средний курс сегодня таков:
- покупка – 41, 40 гривен за доллар;
- продажа – 41, 90 гривен за доллар.
В обменниках средний курс несколько снизился:
- покупка – 41, 53 гривны за доллар;
- продажа – 41, 62 гривны за доллар.
Сколько нужно потратить на покупку 100 долларов сегодня
- если покупка происходит в банке, на 100 долларов нужно потратить 4 190 гривен;
- при покупке 100 долларов в обменнике придется потратить ориентировочно 4 162 гривны.
Какую сумму можно выручить за сдачу 100 долларов
- в банке за сдачу 100 долларов дадут примерно 4 140 гривен;
- а вот в обменнике за 100 долларов можно получить ориентировочно 4 153 гривны.