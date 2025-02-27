Який курс долара встановлено 27 лютого

27 лютого офіційний курс долара в Україні склав – 41,64 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Відповідно до даних "Мінфіну", у банках сьогодні середній курс такий:

купівля – 41,40 гривень за долар;

продаж – 41,90 гривні за долар.

В обмінниках середній курс дещо знизився:

купівля – 41,53 гривні за долар;

продаж – 41,62 гривні за долар.

Скільки потрібно витратити на покупку 100 доларів сьогодні

якщо покупка відбувається у банку , на 100 доларів потрібно витратити 4 190 гривень;

, на 100 доларів потрібно витратити 4 190 гривень; при купівлі 100 доларів в обміннику доведеться витратити орієнтовно 4 162 гривні.

Яку суму можна виручити за здачу 100 доларів