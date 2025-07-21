Попит на валюту зріс: як це вплинуло на курс долара
- Попит на валюту зріс, що призвело до незначного зростання курсу долара, але загальна динаміка гривня-долар залишалася стабільною завдяки контролю НБУ.
Курс долара коливався протягом тижня, завершуючи п'ятницю майже незмінним на рівні 41,75 гривні за долар, без чіткої ринкової тенденції.
У середині липня українські компанії пожвавили попит на валюту на безготівковому ринку. Через це відбулося невелике зростання курсу.
Яка ситуація на валютному ринку?
Загальна динаміка пари гривня-долар разом з тим залишалася відносно стабільною. Як розповіла 24 Каналу банкірка Ганні Золотько, це свідчить про те, що НБУ утримує курс під контролем і забезпечує ринкову рівновагу.
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За словами Золотько, на готівковому ринку фіксувалася помірна активність та незначні курсові коливання в межах вузького діапазону.
- У понеділок середні обмінні курси в банківських касах становили 41,42–41,97 гривні за долар;
- У вівторок зафіксували незначне зростання на 1 копійку – до 41,43–41,98 гривні за долар;
- У середу окремі пропозиції сягали рівня 42,00 гривні за долар;
- У четвер курси зросли до 41,45–42,02 гривні за долар;
- А вже до кінця п’ятниці спостерігалося зниження до позначок 41,41–41,94 гривні за долар.
На валютному ринку України протягом тижня зберігався надзвичайно вузький курсовий діапазон. Попри окремі різкі коливання в середині тижня (у середу та четвер), ринкова ситуація загалом залишалася стабільною з обмеженою волатильністю та відсутністю сталого тренду.
Зокрема, ситуація на валютному ринку була такою:
- У понеділок торги відкрилися на рівні 41,79 гривні за долар, потім було короткочасне підвищення до 41,88 гривні за долар, а потім – подальше повернення до 41,80 гривні за долар.
- У вівторок динаміка була стриманою: курс коливався в межах 41,86–41,79 гривні за долар, демонструючи незначне зниження.
- У середу спостерігалося чітке, але нетривале зростання – від 41,78 до 41,90 гривні за долар.
- У четвер торги велися в межах 41,85–41,91 гривні за долар, потім курс пішов на спад і завершив день на рівні 41,74 гривні за долар.
- У п’ятницю курс долара залишився майже незмінним – на рівні 41,75 гривні за долар, що, на думку банкірки, свідчить про відсутність чіткої ринкової тенденції.
За відсутності істотних зовнішніх чинників у найближчій перспективі валютний ринок, ймовірно, й надалі функціонуватиме в межах поточного курсового коридору з можливими короткочасними сплесками волатильності,
– додала Золотько.
Важливо! Банкірка вважає, що стабільність курсу підтримуватимуть інтервенції НБУ, які будуть спрямовані на утримання режиму регульованого плаваючого курсоутворення.