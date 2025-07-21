Какова ситуация на валютном рынке?

Общая динамика пары гривна-доллар вместе с тем оставалась относительно стабильной. Как рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько, это свидетельствует о том, что НБУ удерживает курс под контролем и обеспечивает рыночное равновесие.

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По словам Золотько, на наличном рынке фиксировалась умеренная активность и незначительные курсовые колебания в пределах узкого диапазона.

В понедельник средние обменные курсы в банковских кассах составляли 41,42–41 41,97 гривны за доллар;

Во вторник зафиксировали незначительный рост на 1 копейку – до 41,43–41,98 гривны за доллар;

В среду отдельные предложения достигали уровня 42,00 гривны за доллар;

В четверг курсы выросли до 41,45–42,02 гривны за доллар;

А уже к концу пятницы наблюдалось снижение до отметок 41,41–41 41,94 гривны за доллар.

Анна Золотько Член правления, директор Департамента казначейских операций Unex Bank На валютном рынке Украины в течение недели сохранялся чрезвычайно узкий курсовой диапазон. Несмотря на отдельные резкие колебания в середине недели (в среду и четверг), рыночная ситуация в целом оставалась стабильной с ограниченной волатильностью и отсутствием устойчивого тренда.

В частности, ситуация на валютном рынке была такой:

В понедельник торги открылись на уровне 41,79 гривны за доллар, затем было кратковременное повышение до 41,88 гривны за доллар, а затем – дальнейшее возвращение до 41,80 гривны за доллар.

Во вторник динамика была сдержанной: курс колебался в пределах 41,86–41,79 гривны за доллар, демонстрируя незначительное снижение.

В среду наблюдался четкий, но непродолжительный рост – от 41,78 до 41,90 гривны за доллар.

В четверг торги велись в пределах 41,85–41,91 гривны за доллар, затем курс пошел на спад и завершил день на уровне 41,74 гривны за доллар.

В пятницу курс доллара остался почти неизменным – на уровне 41,75 гривны за доллар, что, по мнению банкира, свидетельствует об отсутствии четкой рыночной тенденции.

При отсутствии существенных внешних факторов в ближайшей перспективе валютный рынок, вероятно, и в дальнейшем будет функционировать в пределах текущего курсового коридора с возможными кратковременными всплесками волатильности,

– добавила Золотько.

Важно! Банкир считает, что стабильность курса будут поддерживать интервенции НБУ, которые будут направлены на удержание режима регулируемого плавающего курсообразования.