Яка ситуація на валютному ринку?

Загальна динаміка пари гривня-долар разом з тим залишалася відносно стабільною. Як розповіла 24 Каналу банкірка Ганні Золотько, це свідчить про те, що НБУ утримує курс під контролем і забезпечує ринкову рівновагу.

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За словами Золотько, на готівковому ринку фіксувалася помірна активність та незначні курсові коливання в межах вузького діапазону.

У понеділок середні обмінні курси в банківських касах становили 41,42–41,97 гривні за долар;

У вівторок зафіксували незначне зростання на 1 копійку – до 41,43–41,98 гривні за долар;

У середу окремі пропозиції сягали рівня 42,00 гривні за долар;

У четвер курси зросли до 41,45–42,02 гривні за долар;

А вже до кінця п’ятниці спостерігалося зниження до позначок 41,41–41,94 гривні за долар.

Ганна Золотько Член правління, директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank На валютному ринку України протягом тижня зберігався надзвичайно вузький курсовий діапазон. Попри окремі різкі коливання в середині тижня (у середу та четвер), ринкова ситуація загалом залишалася стабільною з обмеженою волатильністю та відсутністю сталого тренду.

Зокрема, ситуація на валютному ринку була такою:

У понеділок торги відкрилися на рівні 41,79 гривні за долар, потім було короткочасне підвищення до 41,88 гривні за долар, а потім – подальше повернення до 41,80 гривні за долар.

У вівторок динаміка була стриманою: курс коливався в межах 41,86–41,79 гривні за долар, демонструючи незначне зниження.

У середу спостерігалося чітке, але нетривале зростання – від 41,78 до 41,90 гривні за долар.

У четвер торги велися в межах 41,85–41,91 гривні за долар, потім курс пішов на спад і завершив день на рівні 41,74 гривні за долар.

У п’ятницю курс долара залишився майже незмінним – на рівні 41,75 гривні за долар, що, на думку банкірки, свідчить про відсутність чіткої ринкової тенденції.

За відсутності істотних зовнішніх чинників у найближчій перспективі валютний ринок, ймовірно, й надалі функціонуватиме в межах поточного курсового коридору з можливими короткочасними сплесками волатильності,

– додала Золотько.

Важливо! Банкірка вважає, що стабільність курсу підтримуватимуть інтервенції НБУ, які будуть спрямовані на утримання режиму регульованого плаваючого курсоутворення.