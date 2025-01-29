Долар та євро стрімко йдуть вниз: скільки коштує валюта на готівковому ринку

Наприкінці січня курс долара та євро почав демонструвати стрімке зниження. У банках та обмінниках обидві валюти втратили від 3 до 18 копійок у вартості.

Курс валют у банках

Станом на ранок 29 січня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,77 гривні (-3 копійки проти 28 січня) та продаж по 42,32 гривні (-7 копійок).

з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по (-3 копійки проти 28 січня) та продаж по (-7 копійок). Купівля євро відбувається по 43,77 гривні (-3 копійки), а продаж по 44,32 гривні (-18 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 42,10 гривні (-9 копійок), а продати по 42,20 гривні (-11 копійок).

(-9 копійок), а продати по (-11 копійок). Купівля євро по 44,05 гривні (-10 копійок), а продаж по 44,25 гривні(-18 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,63 гривні (-38 копійок), а продають по 42,24 гривні (-21 копійка), за даними finance.ua.

(-38 копійок), а продають по (-21 копійка), за даними finance.ua. Євро купують по 43,63 гривні (-38 копійок), а продають по 44,45 гривні (-5 копійок).

Який прогнозують курс на лютий

Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу зазначив, що на початку лютого ситуація на валютному ринку залишатиметься динамічною. За його прогнозами, вартість основних валют перебуватиме під контролем.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку У лютому не передбачаємо змін коридору ринку, адже регулятор, що траплялося не раз з початку повномасштабного вторгнення, діятиме максимально ефективно, намагаючись збалансувати попит і пропозицію і таким чином стримати курсове зростання

При цьому офіційний курс у лютому, ймовірно, коливатиметься в межах 42 – 42,40 гривні за долар.