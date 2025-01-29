29 січня 2025, 11:18
Долар та євро стрімко йдуть вниз: скільки коштує валюта на готівковому ринку
Основні тези
- Наприкінці січня курс долара та євро на готівковому ринку України знизився, втративши від 3 до 18 копійок у вартості.
- Очікується, що на початку лютого валютний ринок залишатиметься динамічним, а офіційний курс може коливатися в межах 42 – 42,40 гривні за долар.
Наприкінці січня курс долара та євро почав демонструвати стрімке зниження. У банках та обмінниках обидві валюти втратили від 3 до 18 копійок у вартості.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 29 січня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,77 гривні (-3 копійки проти 28 січня) та продаж по 42,32 гривні (-7 копійок).
- Купівля євро відбувається по 43,77 гривні (-3 копійки), а продаж по 44,32 гривні (-18 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 42,10 гривні (-9 копійок), а продати по 42,20 гривні (-11 копійок).
- Купівля євро по 44,05 гривні (-10 копійок), а продаж по 44,25 гривні(-18 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по: 41,63 гривні (-38 копійок), а продають по 42,24 гривні (-21 копійка), за даними finance.ua.
- Євро купують по 43,63 гривні (-38 копійок), а продають по 44,45 гривні (-5 копійок).
Який прогнозують курс на лютий
Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу зазначив, що на початку лютого ситуація на валютному ринку залишатиметься динамічною. За його прогнозами, вартість основних валют перебуватиме під контролем.
У лютому не передбачаємо змін коридору ринку, адже регулятор, що траплялося не раз з початку повномасштабного вторгнення, діятиме максимально ефективно, намагаючись збалансувати попит і пропозицію і таким чином стримати курсове зростання
При цьому офіційний курс у лютому, ймовірно, коливатиметься в межах 42 – 42,40 гривні за долар.