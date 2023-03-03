Чи впадуть долар і євро ще більше наступного тижня

Наступного тижня на готівковому ринку збережуться усталені тренди. Гривні й надалі "допомагатимуть" донати та грошова допомога від ЄС та G7.

Ситуація на готівковому ринку

Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 Каналу, зазначив, що протягом останніх 10 – 14 днів на готівковому ринку спостерігались майже щоденні курсові коливання, передовсім в обмінних пунктах.

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Він підкреслює, що вони були помірні — 0,1 – 0,3 гривні за 1 долар і 0,3 – 0,5 гривні за 1 євро, тож глобально на ринок не вплинули.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Варто зауважити, що впродовж лютого гривня стосовно долара та євро продовжувала зміцнюватися. Однак це не варто оцінювати лише з позиції зниження курсу купівлі. Найголовнішим індикатором зміцнення гривні та загалом стабільності на ринку є різниця між курсом покупки та продажу в обмінних пунктах.

Банкір пояснює, що за нормальних економічних умов різниця між покупкою і продажем не перевищує 0,1 – 0,2 гривні за долар і близько 0,3 грн за євро.

різниця між покупкою і продажем не перевищує 0,1 – 0,2 гривні за долар і близько 0,3 грн за євро. Під час війни нормальною (чи радше адекватною) слід вважати різницю у 0,1 – 0,4 гривні за долар за долар та близько 0,5 – 0,6 гривні за євро.

А на минулому тижні в обмінних пунктах середня різниця між курсами не перевищувала 0,2 гривні за долар та близько 0,3 гривні за євро, тобто була майже оптимальною для країн зі стабільною економікою. Саме тому, попри "прискорений пульс" ринку через щоденні коливання готівкового курсу, негативних явищ на ринку не спостерігалося і навряд чи спостерігатиметься надалі,

– зазначає Марченко.

Готівковий курс наприкінці тижня

Сьогодні, 3 березня, готівковий курс повернувся до зростання, про що на початку тижня попереджали банкіри. Оскільки за цією хвилею зазвичай слідує хвиля послаблення гривні. Разом з тим, банкірка Анна Золотько підкреслювала, що хвиля послаблення буде менш потужною.

Готівковий курс долара

Долар в банках можна продати в середньому за 38,50 гривні (+10 копійок), а купити за 39,30 гривні (+10 копійок).

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,83 гривні (-2 копійки), а продаж – 39 гривень (без змін).

Готівковий курс євро

Євро банки купують за 40,50 гривні (+20 копійок), а продають в середньому за 41,35 гривні (без змін).

Євро купують по 40,85 гривні (-7 копійок), а продають за 41,15 гривні (-4 копійки).

Інші країни допомагають гривні зміцнюватись

Герман Марченко зауважує, що один з головних факторів, який стабілізує економіку країни та позитивно впливає на ринок валют — це ухвалене рішення про надання Україні до кінця 2023 року додаткових 39 мільярдів доларів від країн G7.

З огляду на озвучену урядом інформацію, що Україна потребує щомісяця понад 4 мільярди доларів, є надії, що така сума відчутно сприятиме балансу держбюджету. А якщо до цих коштів додати передбачену на 2023 рік допомогу від ЄС у розмірі 18 мільярдів євро та інші потужні фінансові "донати" від США (щомісяця близько 1 мільярда доларів), то є сподівання, що зараз формується підґрунтя для економічного прогресу України не лише у поточному, але й в наступному році,

– пояснює банкір.

Яким буде курс валют наступного тижня

З 6 по 12 березня на валютному ринку збережуться усталені тренди, а припустимий розмір курсового коливання становитиме:

долар – від 38 до 39,5 гривень за долар;

євро – від 40 до 41 гривні за євро.

Марченко пояснює, що потрібно розуміти, означені межі, з огляду на економічну кон’юнктуру, — це граничні показники на найближчий час (орієнтовно на 1 – 1,5 тижня). На прикладі останніх 2 тижнів припускаємо, що незабаром курсові зміни можливі саме у такому "коридорі".

Ситуація на валютному ринку наступного тижня буде досить стабільною, адже курсові межі навряд чи зазнають суттєвих змін, а ситуативні коливання можуть відбуватися в рамках 38 – 39,5 гривні за долар та 40 – 41 гривні за євро,

– прогнозує банкір.

Раніше Дилер Департаменту глобальних ринків ОТП Банку Андрій Курінний зауважив, у коментарі 24 Каналу, що поки ми не видно сценарію, за якого готівковий курс максимально наблизиться до офіційного, але вже сьогодні були торги на рівні 38,50 гривні за долар.