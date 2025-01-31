Долар і євро перед вихідними здешевшали: скільки коштує валюта сьогодні

Курс валют в Україні продовжує коливатися. Напередодні вихідних євро продовжує дешевшати як у купівлі, так і в продажу. Дізнайтеся актуальні курси валют в банках, обмінниках та на чорному ринку.

Курс валют у банках

Станом на ранок 31 січня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,67 гривні (-8 копійок проти 30 січня) та продаж по 42,20 гривні (без змін).

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Купівля євро відбувається по 43,50 гривні (-19 копійок), а продаж по 44,05 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,95 гривні (без змін), а продати по 41,99 гривні (-1 копійка).

(без змін), а продати по (-1 копійка). Купівля євро по 43,80 гривні (без змін), а продаж по 44,02 гривні(+2 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,70 гривні (+13 копійок), а продають по 42,20 гривні (+23 копійки), за даними finance.ua.

(+13 копійок), а продають по (+23 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 43,72 гривні (+11 копійок), а продають по 44,11 гривні (-8 копійок).

Що буде із курсом долара наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу розповів, що січнева корекція облікової ставки стала важливим фактором зміцнення гривні, що позитивно вплинуло на динаміку курсу. За його словами, курсові зміни очікувані, тому це хороший знак.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Розуміємо, що базова економічна причина для курсового зростання криється саме в надмірному попиті. Натомість коли на ринку досягається баланс попиту та пропозиції, то курсові коливання стають мінімальними. Крім того, січнева корекція облікової ставки стала допоміжним і вагомим засобом для зміцнення гривні, що відповідно позитивно позначилося на курсові динаміці.

Таким чином, Лєсовий прогнозує, що офіційний курс долара наступного тижня залишиться в межах 42 – 42,3 гривні за долар, як і минулого тижня.