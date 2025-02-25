Що буде з курсом гривні у 2025 році

Економічне становище України через вторгнення Росії зараз не у найкращому становищі. Це має певний вплив на курс гривні, проте Нацбанк України намагається підтримувати стабільну ситуацію.

Про це 24 Каналу розповів член Ради Нацбанку України, доктор економічних наук Василь Фурман, зазначивши, що дуже важливо, аби населення та бізнес довіряли діям Центрального банку. За його словами, українські економісти роблять все для того, щоб була макроекономічна стабільність.

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У якому становищі гривня

Василь Фурман зауважив, що Нацбанк України активно працює над стабільністю банкової системи, щоб гривня була інвестиційно привабливою, а валютний ринок прогнозованим.

Ситуація загалом істотно не відрізнятиметься від 2024 року. Це моя особиста думка. Нацбанк прогнозував, що до середини 2025 року інфляцію 12% почне зменшуватись. В кінці року вона становитиме 8,4%,

– зазначив він.

Стабільність курсу гривні також впливає на інфляцію, тому для Національного банку є надзвичайно важливо, щоб коливання були незначними.

Зверніть увагу! У березні 2025 року на курс гривні впливатимуть кілька факторів, зокрема посівна кампанія, імпорт енергоресурсів та інфляція, що може тиснути на валютний ринок. За прогнозами аналітика Андрія Шевчишина, курс може повернутися до рівня 42 – 43 гривні за долар, тоді як у бюджеті закладений показник 45 гривень.

Зараз золотовалютні резерви Національного банку України становлять близько 40 мільярдів доларів. На думку доктора економічних наук, до кінця 2025 року ця сума залишиться такою ж. Це означатиме, що їх не витрачатимуть, попри розбалансований валютний ринок.

З огляду на прогнози, ситуація на валютному ринку буде стабільною та контрольованою. Якихось значних коливань чи "гривнепадів" я не бачу,

– висловився Василь Фурман.

Він додав, що зараз доволі вигідно розміщувати кошти на депозитах в банку чи військових облігаціях, адже можна заробити 15 – 17% річних у гривні.