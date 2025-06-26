Липень зі стрибками чи без: прогнози щодо долара та євро наступного місяця

Гривня залишатиметься стабільною у середині літа. Відтак, у липні долар може перетнути позначку у 42 гривні, а євро залишатиметься у новому діапазоні, що перевищує позначку у 48 гривень.

Який курс долара та євро буде у липні

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що на липень варто очікувати долар в межах 41,6 – 42,2 гривні, натомість євро буде на рівні 46,5 – 48,5 гривні.

Читайте також Євро на підйомі: курс до долара наближається до рекорду

Впливатимуть на ринку наступного місяця можуть чимало факторів. Відповідно, вони формуватимуть курсові показники долара та євро.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Серед цих чинників важливо згадати про зниження інфляції та збереження без змін облікової ставки. Очікується, що рівень споживчих цін перебуватиме на плато, а місячна інфляція максимально складе 0,3 – 0,5%.

Інші чинники, що впливатимуть на курси валют

Другий чинник – стратегія НБУ

Режим керованої гнучкості діятиме надалі, а тому протягом липня навряд чи зміни курсу долара будуть стрімкими. Водночас незначні коливання та мінімальна різниця між курсами безготівкового та готівкового ринку збережуться.

Третій чинник – поступове пристосування до нових експортно-імпортних відносин із ЄС

Цей фактор матиме вплив на рівень валютних надходжень. І разом з тим, після скасування всіх преференцій для аграрної продукції з України може постати питання переорієнтації експортерів збіжжя та іншої сільськогосподарської продукції на нові ринки. Відтак, це прямо й опосередковано впливатиме на курс.

Четвертий – торгові дедлайни Трампа для ЄС

До 9 липня США та ЄС можуть укласти нову торгівельну угоду, що враховуватиме інтереси американців та європейців.

Втім дії очільника США часто хаотичні та непрогнозовані, а тому не виключенням є "сюрпризи" для ЄС. Крім того, відносити США та ЄС формують ще й курсові показники пари долар/євро, що потім віддзеркалюється на курсі євро в Україні.

Очікується, що у випадку митного послаблення курс євро до долара увійде в більш звичні рамки: 1 євро = 1,05 – 1,1 долара,

– додає Лєсовий.

П'ятий – ситуація на Близькому Сході

Насамперед треба зауважити, що обвал долара та євро відповідно до ситуації на Близькому Сході не загрожує.

Є певний базис вартості цих валют, пов'язаний зі світовою економікою. Тому скоріше за все, в липні на українському ринку коливання євро будуть більш помітними, аніж долара,

– каже банкір Лєсовий.

Важливо! Вагомими чинниками на українському ринку валют можуть стати воєнні, серед яких динаміка бойових дій, чи можливе їх призупинення, заподіяна шкода ворогом.