Укр Рус
Економіка Макроекономіка Офіційний курс стабільний, але з нюансами: долар і євро змінилися на копійку
29 квітня, 17:21
2

Офіційний курс стабільний, але з нюансами: долар і євро змінилися на копійку

Валерія Городинська
Основні тези
  • Американська валюта подешевшала на одну копійку до 41,74 гривні, а європейська подорожчала на одну копійку до 47,39 гривні.
  • На 30 квітня курс НБУ прогнозується на рівні: долар – 41,56 гривні, євро – 47,28 гривні.

За останню добу американська валюта подешевшала, але всього на одну копійку. Європейська валюта подорожчала, але знову ж таки – на одну копійку. Водночас в останній день квітня НБУ опуститься обидві валюти в ціні.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,74 гривні. Тобто ціна валюти впала на 1 копійку проти 28 квітня. Офіційний курс євро натомість становить 47,39 гривні. Тобто ціна виросла на 1 копійку.

Дивіться також На тлі торгової війни: тарифи Трампа вплинули на ціни на Temu та вдарили по Amazon

Станом на 30 квітня курс НБУ буде такий:

  • долар – 41,56 гривні,
  • євро – 47,28 гривні. 

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 29 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках: купівля – 41,30 гривні, продаж – по 41,95 гривні,
  • на чорному ринку: купівля – 41,60 гривні, продаж – по 41,56 гривні,
  • в обмінниках: купівля – по 40,69 гривні, продаж – по 41,64 гривні.

Чи перейде Україна на євро 

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин каже для 24 Каналу, що дорожчий курс євро на українському ринку валют є компенсатором, бо Європа стала головним партнером України, й тепер всі договори проводяться у європейській валюті. 

 

Андрій Шевчишин

Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків

Закладений у бюджет курс долара по 45 гривень компенсується 47 гривнями за євро.

А економіст Олег Гетман у розмові з 24 Каналом зауважив, що НБУ вже давно планує прив'язати гривню до євро.

Олег Гетман

Координатор експертних груп Економічної експертної платформи

Це відбудеться протягом 3 – 5 років, бо Україна прямує в Євросоюз, тож нашою основною валютою буде євро і її обсяги збільшуються в нашій зовнішній торгівлі

Таким чином, курс долара в Україні визначатиметься по кроскурсу через євро.