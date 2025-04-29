Офіційний курс стабільний, але з нюансами: долар і євро змінилися на копійку
- Американська валюта подешевшала на одну копійку до 41,74 гривні, а європейська подорожчала на одну копійку до 47,39 гривні.
- На 30 квітня курс НБУ прогнозується на рівні: долар – 41,56 гривні, євро – 47,28 гривні.
За останню добу американська валюта подешевшала, але всього на одну копійку. Європейська валюта подорожчала, але знову ж таки – на одну копійку. Водночас в останній день квітня НБУ опуститься обидві валюти в ціні.
Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,74 гривні. Тобто ціна валюти впала на 1 копійку проти 28 квітня. Офіційний курс євро натомість становить 47,39 гривні. Тобто ціна виросла на 1 копійку.
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Станом на 30 квітня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,56 гривні,
- євро – 47,28 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 29 квітня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,30 гривні, продаж – по 41,95 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,60 гривні, продаж – по 41,56 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 40,69 гривні, продаж – по 41,64 гривні.
Чи перейде Україна на євро
Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин каже для 24 Каналу, що дорожчий курс євро на українському ринку валют є компенсатором, бо Європа стала головним партнером України, й тепер всі договори проводяться у європейській валюті.
Закладений у бюджет курс долара по 45 гривень компенсується 47 гривнями за євро.
А економіст Олег Гетман у розмові з 24 Каналом зауважив, що НБУ вже давно планує прив'язати гривню до євро.
Це відбудеться протягом 3 – 5 років, бо Україна прямує в Євросоюз, тож нашою основною валютою буде євро і її обсяги збільшуються в нашій зовнішній торгівлі
Таким чином, курс долара в Україні визначатиметься по кроскурсу через євро.