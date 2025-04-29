Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,74 гривні. Тобто ціна валюти впала на 1 копійку проти 28 квітня. Офіційний курс євро натомість становить 47,39 гривні. Тобто ціна виросла на 1 копійку.

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Станом на 30 квітня курс НБУ буде такий:

долар – 41,56 гривні,

євро – 47,28 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 29 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,30 гривні , продаж – по 41,95 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,60 гривні , продаж – по 41,56 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,69 гривні, продаж – по 41,64 гривні.

Чи перейде Україна на євро

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин каже для 24 Каналу, що дорожчий курс євро на українському ринку валют є компенсатором, бо Європа стала головним партнером України, й тепер всі договори проводяться у європейській валюті.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Закладений у бюджет курс долара по 45 гривень компенсується 47 гривнями за євро.

А економіст Олег Гетман у розмові з 24 Каналом зауважив, що НБУ вже давно планує прив'язати гривню до євро.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Це відбудеться протягом 3 – 5 років, бо Україна прямує в Євросоюз, тож нашою основною валютою буде євро і її обсяги збільшуються в нашій зовнішній торгівлі

Таким чином, курс долара в Україні визначатиметься по кроскурсу через євро.