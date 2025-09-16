16 вересня, 09:34
Ціна впала найсуттєвіше: де подешевшали долар та євро
Основні тези
- В банках американська валюта впала в ціні, а європейська навпаки зросла.
- Натомість на чорному ринку долар трохи знизився, а євро залишилося без змін.
В банках долар втратив ціну, євро виросло, а на чорному ринку валюти взагалі залишилися майже без змін. В обмінниках ситуація протилежна, адже долар та євро втратили суттєво ціну.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 16 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41 гривень (-7 копійок проти 15 вересня) та продаж по 41,50 гривні (-5 копійок).
- Купівля євро проходить по 48,15 гривні (+5 копійок), продаж – по 48,77 гривні (+7 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,30 гривні (-6 копійок), а продати по 41,40 гривні (без змін).
- Купівля євро по 48,50 гривні (без змін), а продаж по 48,65 гривні (без змін).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 40,54 гривні (-61 копійка), а продають по 41,35 гривні (-15 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 47,64 (-66 копійок), а продають по 48,90 гривні (+25 копійок).
Які курси валют закладені в бюджет на 2026 рік?
Прогнозується, що прогнозований курс долара на 2026 рік у проєкті бюджету буде на рівні 45,60 гривні за валюту. А в Бюджетній декларації на 2026 – 2028 роки очікувався середній курс на рівні 44,70 гривні за долар.
Натомість середній курс євро в додатку "Прогнозований розрахунок акцизного податку з електричної енергії на 2026 рік" автори законопроєкту заклали на рівні 49,40 гривні. Річ у тім, що чимало ставок акцизів передбачені саме в цій валюті.